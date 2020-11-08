مصرع طالبة سقطت تحت القطار أثناء تحركه بأسيوط

لقيت طالبة جامعية مصرعها دهساً تحت عجلات أحد قطارات الركاب، حيث سقطت تحت القطار، الذي بدأ في التحرك أثناء محاولتها استقلاله، بمحطة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، بوصول بلاغ من قسم شرطة محطة سكة حديد أسيوط، بمصرع فتاة سقطت أسفل عجلات القطار.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث القسم والإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "مي السيد عبد العال"، طالبة بجامعة أسيوط، ومقيمة بمحافظة سوهاج، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط العام، وتم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وشهدت محافظة أسيوط، على مدار الشهور القليلة الماضية، العديد من حوادث القطارات، من بينها حادث وقع في شهر أغسطس الماضي، عندما لقي طفل مصرعه دهساً تحت عجلات قطار الصعيد، أثناء وقوفه على شريط السكة الحديد، استعداداً للقفز في نهر النيل للاستحمام، وذلك بموقف الأزهر بحي شرق أسيوط.

وفى شهر أبريل الماضي، لقي شخص مصرعه دهساً تحت عجلات قطار الصعيد، أثناء محاولته عبور مزلقان السكك الحديدية، بمدينة بديروط، أثناء مرور أحد القطارات.