القصة الكاملة لمقتل "نقاش قنا".. زوجته وعشيقها وثالثهما الشيطان

قررت النيابة العامة بمحافظة قنا، اليوم الأحد، حبس المتهم بقتل "نقاش" في محافظة قنا، بعد استدراجه إلى "جبال الكرنك"، في مركز أبوتشت، والتخلص منه في ذات المنطقة، تنفيذاً لرغبة عشيقته، زوجة المجني عليه.

وقال مصدر أمني إن المتهم اعترف في التحقيقات أمام المباحث والنيابة، بقيامه بقتل "النقاش"، عن طريق الاستناد إلى أعمالهم في التنقيب على الأثار في أكثر من مكان، وطلب منه الانتقال إلى "جبال الكرنك"، حيث قام بالتخلص منه مستخدماً آلة حادة، ضربه وطعنه بها عد طعنات، بعدما تعمقا في دروب جبلية، امتدت لأكثر من 10 كيلومترات، وتركه في موقعه.

وتابع المصدر أن المتهم كانت دوافعه لهذه الجريمة وجود علاقة آثمة مع زوجة المجني عليه، تكررت كلما زاره في بيته، وفي المرة الأخيرة رفضت استقباله وإقامة علاقة جنسية معه إلا بعد التخلص من زوجها، حتى يخلو الجو لهما، فقام باستدراجه إلى موقع الجريمة، حتى تم العثور على جثته في حالة تحلل.

وكشفت المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا غموض العثور على جثة متعفنة داخل جبال قرية "الكرنك"، بمركز أبوتشت، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والزوجة الخائنة، وحيث تم إحالتهما للنيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وتوصلت التحريات إلى أن الجثة لعامل يُدعى "أحمد عبد العظيم لبيب"، 45 سنة، مقيم ببني سويف، ويعمل نقاش، وأن المجني عليه كان له علاقة مع المتهم، ويدعى "إبراهيم ح. م."، 44 سنة، مقيم بالمراغة سوهاج، وكان الأخير يذهب إلى الأول في مسكنه بالقاهرة، لوجود صداقة بينهما، حيث يعملان في التنقيب عن الآثار.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم تعرف على زوجة المجني عليه، ونشأت بينهما علاقة عاطفية وجنسية، واتفقت الزوجة معه على التخلص من زوجها، ليخلو لهما الجو ويتزوج منها.

وأوضحت التحريات أن المتهم استدرج المجني عليه إلى جبال الكرنك، مستقلين سيارة ربع نقل، بحجة البحث عن الآثار في المنطقة الجبلية، بناءً على توصية من أحد المشايخ، وبعد دخولهما الجبل بمسافة 10 كيلومترات، تخلص من المجني عليه، بقتله بآلة حادة، وفر هارباً.

ونقلت الجثة إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبدأت الأجهزة الأمنية بمركز أبوتشت، برئاسة العميد قرشي عبدالمنعم، رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم أحمد عبد الحق، وكيل فرع البحث الجنائي، والرائد محمد السنوسي، رئيس مباحث أبوتشت، في تكثيف جهودها لكشف ملابسات الواقعة، حتى تمكنت من كشف الحقيقة، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبس المتهم على ذمة القضية.