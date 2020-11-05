قانوني: جريمة طبيب الزقازيق فعل فاضح وليس تحرشا

أوضح الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، بعض النقاط الهامة في قضية طبيب الزقازيق المتهم بالتحرش بطالبة في ميكروباص، قائلًا: "كل ما يتعلق بالجرائم الواقعة على الحياء العرضي سواء تحرش أو اغتصاب أو هتك عرض، شدد فيها المشرّع المصري العقوبات المفروضة لهذه الجرائم بموجب مرسوم القانون رقم 11 لسنة 2011 بعد التعديل".

وأضاف سعداوي، لـ"الوطن"، أن شرط التحرش لابد أن يتوافر سواء بالكلمات أو بالإيحاءات الجنسية أو الإشارة، وبناء على ذلك يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه.

قانوني: عقوبة قضية هتك العرض تصل لـ15 عامًا

أما عن قضية هتك العرض، أوضح أستاذ القانون الجنائي، أن مثل هذا النوع من القضايا تكون بكشف عورة المجني عليها حتى دون المساس بها، أو المساس بالعورة دون كشفها، أو لمس موطئ العفة لدى الفتاة، لافتًا: "إذا وقعت الجريمة بالقوة أو تحت تهديد فالعقوبة من 3 لـ 7 سنوات وإذا توافرت ظروف وصفات معينة تصل لـ15 عامًا".

سعداوي: عقوبة الفعل الفاضح 3 سنوات

وتابع: اذا كانت هذه الفتاة أقل من 15 عامًا وهو مسؤول عنها فالعقوبة هي المؤبد، مشيرًا إلى أنه في حال لم تتوفر شروط التحرش أو هتك العرض، ولم يحدث تلامس، بل فقط مارس العادة السرية أمام الفتاة يعتبر فعلا فاضحا في الطريق العام وعقوبتها 3 سنوات وهذه جريمة أخرى، ولكن القانون هنا يأخذ بالعقوبة الأشد وهي هتك العرض اذا كان هذا الشاب لامس الفتاة.

وكانت واقعة جديدة من وقائع التحرش وقعت في مدينة الزقازيق، حيث فوجئت طالبة جامعية بطبيب حديث التخرج يتحرش بها داخل سيارة ميكروباص، حيث كانت في طريقها إلى جامعة الزقازيق، ووصل به الأمر إلى ممارسته العادة السرية أمامها، ليتوقف السائق على صرخات الفتاة، ويمسك ركاب السيارة بالمتهم.

تم إخطار الشرطة وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وألقت القبض على المتهم، وتبين أنه طبيب بشري بجامعة الزقازيق، متهم بارتكاب فعل فاضح وهو ممارسة العادة السرية بجوار فتاة والتحرش بها داخل ميكروباص أجرة، كانا يستقلانه بالقُرب من مبنى الجامعة.

وقررت نيابة قسم ثاني الزقازيق حبس طبيب بمستشفى الزقازيق الجامعي، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قيامه بـ"فعل غير أخلاقي"، أثناء استقلاله سيارة أجرة "ميكروباص"، تجاه إحدى الفتيات.

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى قسم ثاني الزقازيق، بقيام فتاة، تبلغ من العمر 19 عاماً، بمعاونة سائق وعدد من المارة، بالتحفظ على الطبيب في أحد الشوارع العامة، لاتهامه بارتكاب "فعل غير أخلاقي" داخل الميكروباص.

انتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الواقعة، واصطحبت الطبيب إلى مقر القسم، حيث اتهمته الفتاة بأنه ارتكت "عملاً غير أخلاقي"، أثناء استقلاله الميكروباص، ووقوفه ناحية المقعد الذي تجلس عليه.

وأضافت الفتاة أنها نهرت المتهم، ولكنه لم يستجب، مما دفعها إلى رفع صوتها وأثارت انتباه باقي الركاب والسائق، ودارت مشادة كلامية، وعندما حاول الطبيب المتهم مغادرة الميكروباص، لحقت به الفتاة، وتجمع عدد من المارة، الذين قاموا بالتحفظ عليه لحين حضور الشرطة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبإخطار النيابة العامة، التي تولت التحقيق، أمرت بحبس الطبيب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.