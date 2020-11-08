خبير دستوري: المرأة والشباب الأكثر حرصا على المشاركة بانتخابات النواب

قال الخبير الدستوري، عبد الله المغازي، إن المرأة المصرية حرصت على التواجد في كل الاستحقاقات الانتخابية في مصر، وبدأ ظهورها أثناء مشاركتها في ثورة 30 يونيو 2013 للوقوف أمام جماعة الإخوان الإرهابية، ما يؤكد حرصها على دفع الدولة المصرية إلى الأمام.

وأضاف "المغازي" أثناء استضافته في برنامج "الآن" المذاع على فضائية "extra news"، أن المرأة هي التي تشجع الجميع على النزول، لذا رد لها أعلى قيادة سياسية في الدولة وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي الجميل، حيث حرص على الاجتماع الدائم مع أعضاء المجلس القومي للمرأة وتهنئة المرأة المصرية في يومها العالمي، موضحًا أن عهد السيسي شهد تولي أكبر عدد من السيدات لمنصب وزيرات وأكبر عدد للنائبات في مجالس الشيوخ والبرلمان، كما تم تعيين 25% من أعضاء البرلمان سيدات بجانب وجود أكبر نسبة سيدات في مجلس الشيوخ.

وأوضح الخبير الدستوري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على إشراك الشباب في الحياة السياسية لذا رأينا عدد كبير منهم في مجالس النواب والشيوخ، وتم تعيين آخرين معاونين وزراء ومحافظين، متمنيًا زيادة مشاركتهم بنسبة أكبر في المستقبل من خلال برنامج تأهيل الشباب للقيادة والأكاديمية الوطنية للتدريب وتنسيقية شباب الأحزاب.

وتابع "المغازي" أن المرأة المصرية كانت أكثر المتحملين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، فهي التي حاولت تدبير شئون أسرتها المعيشية وربة المنزل لذا حرص الرئيس على إيجاد برنامج المرأة المعيلة بجانب معاش تكافل وكرامة، في محاولة منها لرد الجميل لعظيمات مصر اللائي لا يتأخرن عن نداء الوطن.

وتجرى انتخابات الجولة الأولى، من المرحلة الثانية بالداخل أمس واليوم، لتعلن النتيجة في موعد أقصاه، 14 نوفمبر 2020، بـ13 محافظة، هي: "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".