خبير دستوري يحذر من أخطاء تؤدي إلى بطلان الصوت الانتخابي

مع بدء ماراثون انتخابات مجلس النواب تجددت المخاوف من تكرار الأخطاء التي تؤدي إلى بطلان الأصوات وظهور عدد كبير في انتخابات سابقة للأصوات الباطلة، خاصة مع تطبيق نظامي القائمة والفردي، وخاصة أن الناخب المصري اعتاد خلال الفترات الماضية على النظام الفردي وأن هناك عددا كبيرا من أصوات الشباب لم تمارس من قبل هذا النظام.

وقال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن العملية الانتخابية نظمها القانون تتم بيسر وسهولة للناخب ولا يوجد أي غموض ولكن هناك أخطاء يجب تحاشيها عن التصويت حتى لا يتم بطلان الصوت وهي أي شطب بورقة انتخاب المرشحين أو اختيار عدد أكثر من العدد المطلوب في الفردي أو اختيار جزء من مرشحي القائمة.

وتابع صلاح فوزي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن انتخاب القائمة يتم لاختيار 284 مقسمة إلى 4 قوائم مقسمة إلى قائمتين وقائمتين لكل واحدة 100 مرشح وقائمتين لكل منها 42 مرشحا وكل قائمة لها مرشح اصلي واحتياطي.

وقال "فوزي" إنه يتم انتخاب القائمة بأكملها وينتخب قائمة واحدة، وأي إجراء غير ذلك يبطل الصوت تماما بالنسبة للقائمة أي أن اختيار جزء أو بعض من القائمة يبطل الصوت واختيار أكثر من قائمة أيضا يبطل الصوت، وبالنسبة للفردي ينتخب العدد المطلوب من المقاعد والمرشحين في كل دائرة وهناك دائرة فيها مقعد واحد يتم اختيار مرشح أو إذا كانت 3 مقاعد يتم اختيار 3 مرشحين وإذا اختار عدد أقل أو أكثر من مرشح عن المقاعد المطلوبة يبطل الصوت.

وأشار "فوزي" إلى أن نجاح المرشح على مقعد الفردي يشترط الحصول على الأغلبية المطلقة أي 50% + واحد، وإذا لم يحصل على النسبة تتم الإعادة بين أعلى مرشحين أصواتا على كل مقعد، ويتم اختيار مرشحي القائمة في 4 دوائر على مستوى الدائرة التي تضم عدة محافظات ولا يرتبط بالمنطقة ولا المحافظة ولكن بالدائرة التي تضم عددا من المحافظات.

نص القانون على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعداً بالنظام الفردي، و284 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، كما قسَّم القانون الجمهورية إلى مقاعد الفردي وهي 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي و4 دوائر تخصص لنظام القائمة تضم كل دائرة أكثر من محافظة بإجمالي 284 مقعدا وهي أولا: دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وتضم 6 محافظات "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ" بإجمالي 100 مقعد، وثانيا: دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد وتضم 11 محافظة وهي "الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر" بإجمالي 100 مقعد، ثالثا: دائرة قطاع شرق الدلتا وتضم 7 محافظات: "الشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء" بإجمالي 42 مقعدا، رابعا: دائرة قطاع غرب الدلتا وتضم 3 محافظات وهي: "الإسكندرية والبحيرة ومطروح" بإجمالي 42 مقعدا.