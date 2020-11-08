بيومي: إقبال كبير على سلسلة "ما" بمعرض الشارقة الدولي للكتاب

قال إسلام بيومي مسئول المعارض بالهيئة المصرية العامة للكتاب والمشرف على جناح الهيئة بمعرض الشارقة الدولي للكتاب في نسختة الـ39 أن الهيئة تشارك هذا العام بمجموعة من الأصدارات المتميزة ما بين أدب وتاريخ ورواية ومجموعات كاملة.

وأكد بيومي لـ"الوطن" أن المعرض شهد إقبالا كبيرا من زواره على سلسلة "ما" وهي سلسلة تعريفية هدفها توعية النشء بالمعارف العامة، وهي مجموعة في القطع الصغير تباع بثلاثة دراهم للنسخة.

ومن جانبه قال الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب: "إن سلسلة "ما" التى نستكتب فيها كبار الكتاب للتوعية بالمعارف الكبرى، ونستهدف فيها النشء من 14 إلى 16 عاماً، وهدفنا أن يكون لديهم فى هذه السن المبكرة إلمام بالمعارف المختلفة والهدف الأهم منها أن يكون لدى أبنائنا فى الثانوية العامة معرفة تؤهلهم لاختيار ما يناسبهم وما قد يكون مجهولاً لهم، فبدلاً من أن يحدد لهم مكتب التنسيق مصيرهم سيختارون ما يناسب معارفهم، وبذلك نساعد فى تغيير الفكر السائد".

وتابع:هذه الفكرة جاءتنى من تأثرى بابنى وهو فى الصف الثانى الثانوى عندما كان يسألنى عن أمور معرفية عديدة، وهنا اكتشفت أن بعض المعارف قد تكون خفية على أبنائنا، وكانت البداية واخترنا لها شكلاً بسيطاً مكتوباً بخط يدوى لوضع هويتنا فى الغلاف، ولكن بشكل غير مباشر وبطريقة جمالية، وستكون لدينا مكتبة من 100 عنوان بأسعار من 3 إلى 5 جنيهات، وستكون لدينا مكتبة كاملة لهذه السن من 200 إلى 500 جنيه، ونهدف من تلك السلسلة إلى بناء الشخصية، فالعلوم الإنسانية جدار واقٍ ضد التطرف، لذا لا نجد فى الجماعات المتطرفة مفكراً أو أديباً.

ويقع جناح الهيئة المصري العامة للكتاب في صالة 5، جناح رقم K13.

وجدير بالذكر أن معرض الشارقة الدولي للكتاب يعد واحدًا من المعارض التى ينتظرها الناشرون حول العالم ويحرصون على حجز أماكنهم فيه، ليكونوا جزءاً من حراك النشر العالمي، حيث يجمع المعرض سنوياً ناشرين وكتاب ومفكرين من أكثر من 80 دولة حول العالم، والمساحة المخصصة للناشرين في معرض الشارقة الدولي للكتاب، في دورته 39، تبلغ 14 ألفاً و625 متراً مربعاً.