محافظ الغربية: سنكون أعلى المحافظات تصويتا في الانتخابات البرلمانية

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، التي تجري في المحافظة حاليا، تسير بشكل جيد بأمور منتظمة، حيث تم العمل قبل بدء الجولة الثانية من الانتخابات، في تدريب العاملين بالمقرات الانتخابية.

وأضاف "رحمي"، خلال تصوير خارجي معه لبرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية "الحياة"، أن هناك 12 غرفة عمليات رئيسية وفرعية في الديوان الخاص بالوزارة، حيث أنه لم يتم رصد أية مشكلات إلا أمس، بسبب وجود تجمعات لمياه الأمطار حاوطت 4 مدارس، وأدت إلى صعوبة في التصويت.

وعلى الفور، وجهت المحافظة سيارات الشفط لرفع المياه المتجمعة حول المدارس، لتعود مرة أخرى للعمل في استقبال الناخبين، موضحا أن المحافظة ساعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، بتوفير الكمامات والمطهرات للناخبين، ومن المتوقع أن تحظى المحافظة، بعدد مصوتين أكبر عن باقي من المحافظات الأخرى.

وأكد أن الإقبال أمس، كان بين متوسط لكثيف، واليوم، ارتفع عدد الناخبين في الفترة ما بعد الساعة 3 عصرا، حيث إن المؤشرات تؤكد، وجود أعداد كبيرة من الناخبين في مختلف القرى الخاصة بالمحافظة.

ووجه رسالة للناخبين، بضرورة الذهاب للانتخاب واختيار النواب الخاصة بهم: "الصوت الواحد يفرق في العملية الانتخابية"، ويجب إيصال رسالة للعالم بأن المصريين يختارون ممثليهم لمجلس النواب.