"الشرق الأوسط" بواشنطن: ترامب يريد الخروج بـ"صفقة" من الانتخابات

قالت هبة القدسي، مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن، إن الرئيس الأمريكي الخاسر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية مؤخرًا دونالد ترامب، يقوم بالتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، ووصم الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بالتزوير حتى تكون إحدى التهم التي ستظل معلقه في رقبة الأخير كما علقت في رقبة "ترامب" من قبل تهم تتعلق بمساعدة روسيا له في الفوز بانتخابات 2016.

وأضافت "القدسي"، خلال مداخلة لها عبر "سكاي بي" ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية "الحياة"، أن ترامب يعمل مدفوعًا من حزبه الجمهوري كنوع من المناورة السياسية لمساعده الحزب في الفوز بالأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي، حيث أن هناك جولتين إعادة على مقعدين بمجلس الشيوخ، وسيتم إجرءاها في يناير المقبل، وفي حال فاز الجمهوريون بالمقعدين فسيفوزوا بالأغلبية، ما سيقود عمل الرئيس الديمقراطي الجديد.

وأضافت، أن هناك الكثير من القضايا التي ستلاحق "ترامب" بعد خروجه من البيت الأبيض، أبرزها تلك المتعلقه بتهربه الضريبي عام 2016 ودفع 750 دولارًا فقط على هذا العام المالي، وهو التحقيق الذي نشرته جريدة "نيويورك تايمز" من قبل، كما قد تلاحقه تهمًا أخرى في قطاعات مختلفة.

وأكدت مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن، أن مناورة ترامب وتشكيكه في نزاهة العملية الانتخابية رغبة منه في الخروج عبر "صفقة" تجنبه الدخول في معتركات قضائية حال خروجه من البيت الأبيض، وهو الذي سيكبده الكثير من الخسائر حال تحقيقه، مشيرة إلى أن يوم 14 ديسمبر سيكون الإعلان الرسمي من قبل المجمع الانتخابي على فوز بايدن برئاسة الانتخابات الأمريكية، ويسعي ترامب للوصول لصفقته قبل ذلك اليوم.