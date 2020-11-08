"الصحة" توقف عرض فيلم "قابل للكسر" بمهرجان الإسكندرية لمدة 6 دقائق

أوقف مسؤولو وزارة الصحة عرض فيلم "قابل للكسر" للمخرج أحمد رشوان، وبطولة الفنانة حنان مطاوع، المشارك فى فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي وذلك لتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي داخل قاعة العرض.

واستمر التوقف لمدة 6 دقائق قبل إعادة تشغيل الفيلم مجددا، للمشاركة في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة، كرم اليوم، المخرجة السينمائية إيناس الدغيدي، وأدار الندوة الناقد رامي المتولي، وسط إجراءات احترازية مشددة على جميع الحضور من قبل مندوبي وزارة الصحة.

جاء ذلك بحضور عدد من النجوم منهم الفنان عزت العلايلي، والفنانة إلهام شاهين، ورئيس جهاز الرقابة خالد عبد الجليل، والفنانة هالة صدقي.

وعبّرت "الدغيدي" عن سعادتها الكبيرة بتكريم مهرجان الإسكندرية، وقالت إنها تعتبر المهرجان بيتها، مطالبة من الحضور تقديم مخرج شاب يدعى نور الدين علي، أراد أن يخرج فيلمًا عن سينما إيناس الدغيدي، وأثناء مشاهدتها للعمل بكت كثيرًا وتأثرت بحفاوة الحضور بها.

وحكت "الدغيدي" عن بدايتها في الإخراج، موضحة أنها قدمت في معهد سينما بعد رفضها في أكثر من مكان، ونصحتها إحدى صديقتها بأن تشارك في معهد سينما فوافقت، ونصحها مدرسيها أن تقدم على قسم إنتاج، وقبلوها بالفعل، وعرفت من هناك معنى كلمة فن.

وتابعت: "وجدت هناك عمالقة الفن المصري، ولم أكن اعرف ماذا أفعل، ونصحني المخرج صلاح أبو سيف أن اتجه إلى الإخراج لأنني متفوقة في كل دروسي، ومن هناك أصبحت مخرجة".

وأضافت "الدغيدي" أنها لم تكن متخيلة أن يكون هناك إمرأة تُخرج أعمالا، لافتة إلى أن تلك الفترة كانت صعبة للغاية، ولايوجد مساحة لظهور أي مخرج جديد، لافتة إلى أنها واجهت مشكلة أخرى، وهي أنها كانت تبحث عن ثقة المنتجين فيها، وإعطائها أموالا لتقديم الأعمال الفنية للجمهور.

ومن جانبه، حرص الفنان عزت العلايلي أن يلقى كلمة لـ"الدغيدي"، قائلا إنها أول نموذج أنثوي في الإخراج، ولفت إلى أنه منبهر بأدائها ويحب أعمالها، مؤكدًا عشقها لعملها، حتى وهى مساعدة مخرج، مشيرًا إلى أن تعلمها من المخرج كمال الشيخ ساعدها في أن يكون لديها طله على الجمهور، لافتا إلى أنها حفرت اسمها بين الكبار".