حنان مطاوع تستعين بتصويت الجمهور بعد ترشحها لجائزة أفضل ممثلة بأفريقيا

عبّرت الفنانة حنان مطاوع، عن سعادتها لترشحها لجائزة أفضل ممثلة في أفريقيا، عن دورها في فيلم "قابل للكسر"، حسب ما أعلنته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت حنان مطاوع، عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "ترشحت لجائزة أفضل ممثلة في أفريقيا عن دوري في فيلم (قابل للكسر)".

جاء ذلك في إطار الدورة الخامسة لمهرجان "فيسباكو" ببوركينا فاسو، على أن يتمّ توزيع الجوائز يوم 14 نوفمبر المقبل، بناء على تصويت بين أعضاء الأكاديمية، فضلًأ عن تصويت الجمهور عبر الإنترنت.

وتابعت: "مش هقدر أوصفلكم سعادتي طبعاً، ‬‫تقدروا تصوتوا من خلال اللينك في أعلى الصفحة (bio)"، مضيفة "شكر خاص للمخرج أحمد رشوان، ‬‫شكر خاص للجنة المهرجان للترشيح، ‬‫يا رب أكون دايماً على حسن ظنكم".

فيلم "قابل للكسر"، بطولة فاطمة عادل، رانيا شاهين، خالد خطاب، عمرو جمال، عاصم نجاتي، حنان يوسف، تأليف وإخراج أحمد رشوان.

قدمت حنان مطاوع، مؤخرًا حكاية "أمل حياتي" على شاشة "dmc"، وهي الحكاية الثالثة من حكايات "إلا أنا"، من بطولة بيومي فؤاد، وسلوى عثمان، ونور محمود، نانسي صلاح، شاهيستا سعد، رامي الطمباري، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن.

مسلسل "إلا أنا" قصة يسري الفخراني، تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية، وهي تعتبر الحكاية الثالثة من مسلسل "إلا أنا" بعدما تمّ عرض "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة.

ويعرض حاليًا الحكاية الرابعة "أمر شخصي"، بطولة شيري عادل، ميدو عادل، نهال عنبر، إيهاب فهمي.