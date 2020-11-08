"الصحة": نستخدم بعض أدوية الإنفلونزا في علاج كورونا.. لها فاعلية جيدة

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، إنه تم تحديث البرتوكول العلاجي لمجابهة فيروس كورونا، كما أن بعض الأدوية الخاصة بالفيروسات تستخدم لعلاج كورونا الآن رغم أنها كانت منتجة خصيصًا للإنفلونزا الموسمية.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن الدراسات أثبتت أن تلك الأدوية الخاصة بالإنفلونزا الموسمية لها بعض الفعالية في علاج كورونا، خاصة للحالات البسيطة، ويمكن أن يتناوله الأشخاص الذين لم يتأكدوا أن الأعراض البسيطة التي لديهم كورونا أم غير ذلك.

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم تحديث البرتوكول العلاجي لفيروس كورونا في مصر، فخلال الشهرين الماضيين كانت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد واضحة للغاية خاصة يوم 15 يوليو عندما وجهت بتحديث البرتوكولات العلاجية وإدخال أدوية جديدة وأخراج بعض الأدوية.

وأوضح أنه تم إخراج الأدوية التي لم تثبت فعاليتها أو آثارها الجانبية كانت أكثر من فاعليتها، فتم استبعادها، مثل الإنترفيرون حيث إن هذا الدواء يأخذه المريض عن طريق الاستنشاق وقد يؤدي إلى انتشار العدوى، كما تم حذف أدوية لها أعراض جانبية شديدة تؤثر على صحة المريض، مع إضافة أدوية تُعطي نتائج إيجابية خاصة للحالات البسيطة.