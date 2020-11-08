أيمن عصام: التراخيص تعيق تحسين خدمات الاتصالات في مصر

قال أيمن عصام رئيس قطاع الشؤون الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر، إن أحد أهم أسباب سوء خدمات الاتصالات فى مصر هو صعوبة الحصول على التراخيص الخاصة بإنشاء أبراج لتقوية شبكات المحمول، مشيرًا إلى أن الحصول على التراخيص يستغرق فترة زمنية تصل إلى 12 شهرًا.

وأضاف "عصام" خلال ملتقى فودافون الإعلامى الذى أقيم اليوم، أن شراء الترددات لن يحل مشكلة سوء الخدمات منفردًا، وإنما يجب أن يكون لدى المواطنين الوعي الكامل بأهمية إنشاء أبراج لتقوية الشبكة.

وأوضح:" العملاء بيشتكوا من سوء خدمات الاتصالات ولما بنروح نركب برج للتقوية نفس العملاء بيمنعونا، مع العلم أنه تم حسم هذا الموضوع منذ سنوات طويلة"، مشيرًا إلى أن فترة كورونا كنا نحتاج فيها إلى إنشاء الابراج بشكل سريع لاستيعاب الضغط الكبير على الشبكة، لكننا كنا نواجه صعوبات كبيرة فى الحصول على التراخيص من الجهات المعنية.

وأكد رئيس قطاع الشؤون الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر، على أن شراء جهاز الربيتر الذى يقوم تقوية الإرسال داخل المنازل يؤثر سلبًا على جميع العملاء المحيطين بهذه المنطقة، مؤكدًا على أن بيع أجهزة التقوية يعتبر غير مشروع.