غلق لجان الاقتراع للمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. وبدء فزر الأصوات

أغلقت لجان الاقتراع، منذ قليل، أبوابها أمام الناخبين في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب والتي أجريت على مدار يومين في 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء

وتستعد اللجان الفرعية لانتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب لبدء عملية فرز الأصوات تمهيدًا لرفع محاضرها ونتائجها إلى اللجان العامة في المحافظات تمهيدًا لإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان النتيجة الرسمية وهي الهيئة الوحيدة المنوط بها إعلان النتيجة بعد فرز أصوات المصريين في الخارج.

ويتم احتساب الفائز بالنظام الفردي للمرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أُعطيت فى الانتخاب بالدائرة الانتخابية (ما يزيد عن 50% من عدد الأصوات الصحيحة)، حيث تم إعادة الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة إن لم تتوفر الأغلبية لدى أيًا من المرشحين.

ويحدد عدد الذين سيخوضون جولة الإعادة بضعف عدد المقاعد التى تُجَرى عليها الإعادة، لكن في حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التى تَجَرى عليها الإعادة، أُجرى الانتخاب بينهم على أن يُعلَن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.

فيما يخص الانتخاب بنظام القوائم يُعلَن انتخاب القائمة التى حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب (ما يزيد عن نصف عدد الأصوات الصحيحة بالدائرة).وإن لم تتوفر الأغلبية المطلقة لأى من القوائم فى الدائرة الانتخابية، أُعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات، ويُعلَن انتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

وأعلنت الهيئة أن هناك 56 منظمة محلية و 14 منظمة دولية و 3 مجالس حقوقية هذا بالإضافة إلى تغطية واسعة من جانب الصحفيين والإعلاميين الذين وصل عدد وسائل الاعلام المحلية 51 مؤسسة و الدولية 153 مؤسسة.