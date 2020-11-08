مستشار حملة ترامب السابق: 15 ديسمبر سيحسم جدل الخروقات في الانتخابات

قال الدكتور وليد فارس، مستشار الحملة الانتخابية الأسبق لدونالد ترامب، إن الانتخابات الأمريكية الحالية 2020، تشبه الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2000 بين المرشح جورج بوش الابن والمرشح آل جور، عندما حدث خلاف بينهما على أصوات مقاطعة صغيرة في ولاية فلوريدا، بسبب عمليات تزوير، وفاز فيها جور، ما آثار حفيظة بوش ورفع قضية في المحاكم، وبعد شهرين ونصف، تأكدت المحكمة من وجود تزوير وأخطاء، وحصل بوش على الأغلبية، وفاز في الانتخابات وسلم عليه آل جور.

وأضاف "فارس"، في مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، كلف فريق قانوني لرفع دعاوى قضائية في المحاكم المحلية، ومحاكم الولايات والمحاكم الفيدرالية والمحكمة العليا، وتستند الدعاوى على عدة محاور من بينها أخطاء الكمبيوتر، مشيرين إلى أخطاء إلكترونية نقلت أصوات المرشحين الذين صوتوا لترامب لصالح المرشح الفائز حاليا جو بايدن، بالإضافة إلى اتهامات بسرقة بطاقات تصويت لأشخاص مؤيدين لترامب، وسيوجّه المحامون تهم إلى المسئولين عن هذه العملية الانتخابية وإذا كان لدى فريق ترامب القانوني حجج قوية فستميل الكفة لصالحه أما إذا لم يستطيعوا توثيق الخروقات فإن بايدن سيكون الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار مستشار الحملة الانتخابية الأسبق لدونالد ترامب، إلى أن تعامل الإعلام الأمريكي والعالمي، لم يختلف عن طريقته المعهودة مع ترامب، فالإعلام العالمي لا يرحب به أما الإعلام الأمريكي فقنوات وصحف المعارضة مثل شبكة سي إن إن و إن بي سي وإيه بي سي، وصحف واشنطن بوست ونيويورك تايمز لا ترحب أيضا به، أما قناة فوكس نيوز فقد تحالف جزء منها مع الديمقراطيين وتنتقد ترامب بشكل موضوعي، لافتا إلى أنه كان من الأفضل أن يكون ترامب أكثر اتزانا في تصريحاته وعند تعامله مع وسائل الإعلام.

وذكر "فارس"، أن تاريخ منتصف ديسمبر هو أهم تاريخ لترامب حيث ستقرر المحكمة العليا فيه وجود خروقات قانونية وحينها ستؤثر الأمور بالإيجاب على ترامب أما إذا أقرت بعدم وجود خروقات فسيتم انتخاب بايدن وعلى أي حال فإن بايدن رئيس منتخب حتى يتم تثبيته.

وأرجع فارس، أسباب إخفاق بايدن إلى فشل حملة ترامب لأنهم اعتمدت على كاريزما ترامب فقط، في الوقت الذي كان حملة بايدن أكثر تنظيما وأدارها الرئيس الأسبق باراك أوباما المعروف عنه التنظيم الجيد لذا فأنا أهنئ أوباما في حقيقة الأمر.