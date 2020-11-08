مطربو المهرجانات لـ هنادي مهنا: "شرف لينا اننا جينالك وفرحناكي"

رد مطربو المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا، على الفيديو الذي نشرته هنادي مهنا تعتذر من خلاله للثلاثي عن تصريح والدها هاني مهنا بأنهم لم يتلقوا دعوة منه.

وعلّق "شاكوش" على الفيديو قائلا: "ربنا يسعدك ياهنادي إنتي وأحمد يارب ألف مبروك، وإحنا اتشرفنا إننا جينالك".

وقال عمر كمال: "ربنا يسعدك ياهنادي انتي واحمد يارب ألف مبروك وإحنا اتشرفنا إننا جينالك، شهر عسل سعيد ياحلوين".

وأضاف حمو بيكا: "ألف مبروك يا هنادي وشرف لينا إننا جينا وفرحناكي".

وأعلنت الفنانة الشابة هنادي مهنا، عبر فيديو نشرته بحسابها الشخصي على "إنستجرام"، دعوتها لعمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا لحضور حفل زفافها.

وقالت: "كان لازم أظهر لأتحدث في الموضوع، أنا بالفعل دعيت عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا، لأني أحبهم وأحب أغانيهم، وبالفعل أبي لم يكن يعلم بدعوتي لهم، "عملت الموضوع مفاجآة للجميع".

واختتمت "هنادي": "انتوا نورتونا وشرفتونا وأنا من الفانز بتاعكوا وبحبكوا".

وكان نفى الموسيقار هاني مهنا، توجيه دعوة لمطربي المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش لحفل زفاف ابنته هنادي على الفنان أحمد خالد صالح.

وقال مهنا لـ"الوطن": "تفاجأت مثل كل المدعوين، بتواجد حسن شاكوش وحمو بيكا في حفل الزفاف، ومعهم عمر كمال، رغم أنني لم أرسل دعوات للمطربين للحضور، سوى إلى تامر حسني وحكيم ومدحت صالح وبوسي".

وأضاف: "أرسلت قائمة المدعوين لهاني شاكر لكي يتأكد من عدم دعوتي لهم، وللعلم أنا لا أعرف شكل حمو بيكا، حتى أدعوه لفرح ابنتي".

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية، بيانًا تستنكر فيه استعانة الموسيقار هاني مهنا بمؤدي المهرجانات حمو بيكا، في فرح نجلته الفنانة هنادي على الفنان أحمد خالد صالح.

وشددت النقابة، على أن حمو بيكا صدر ضده حكمًا قضائيًا بحبسه، لتجاوزه في حق مجلس نقابة المهن الموسيقية وأعضائها، مشيرة إلى أن المايسترو هاني مهنا رجل نقابي، وشغل منصب عضوية المجلس في فترة سابقة، كما شغل منصب رئيس اتحاد النقابات الفنية، ويعلم اللوائح والقوانين المنظمة للأمور الفنية في مصر.

وأبدى مجلس النقابة، اندهاشه من استعانة المايسترو هاني مهنا بحمو بيكا في فرح ابنته، الأمر الذي حفيظة عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، بعدما صدر قرار بمنعه من الغناء ثم قرار المحكمة بسجنه.

ورصدت إدارة الشئون القانونية بنقابة الموسيقيين، ما قام به حمو بيكا، بعدما سب النقابة والعاملين بها، وهدد بحرق النقابة وضرب الأعضاء بعدما رفضت النقابة منحه التصريح بالغناء في حفل بمحافظة دمياط، وإبلاغ الجهات الأمنية بإيقاف الحفل وقدمت كل الأدلة الخاصة بالتجاوز في حق النقابة وخرق القانون للنيابة والمحكمة قبل صدور الحكم.وأهابت نقابة المهن الموسيقية بجميع الجهات والأفراد، بضرورة الالتزام بتنفيذ القانون ومنع غير الأعضاء من العمل.