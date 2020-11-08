عمر كمال يتجاهل أزمة فرح هنادي مهنى ويعلن عن مهرجان جديد

تجاهل مغني المهرجانات عمر كمال الأزمة التي حدثت في فرح هنادي مهنا، حيث أنكر الموسيقار هاني مهنا توجيه أي دعوة لحضورهم.

وأعلن عمر عبر الأزمة بدقائق عن دويتو جديد يجمعه مع حسن شاكوش ونشر صورة تجمعه بحسن شاكوش وعلق قائلا: "زى ما بنفرحكم بأغنية حلوة كل مرة، استنوا أغنية جديدة نكمل بيها نجاحنا معاكم".

ونفى الموسيقار هاني مهنا، توجيه دعوة لمطربي المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش لحفل زفاف ابنته هنادي، التي تم زفافها أمس، على الفنان أحمد خالد صالح.

وقال مهنا لـ"الوطن": "تفاجأت مثل كل المدعوين، بتواجد حسن شاكوش وحمو بيكا في حفل الزفاف، ومعهم عمر كمال، رغم أنني لم أرسل دعوات للمطربين للحضور، سوى تامر حسني وحكيم ومدحت صالح وبوسي".

وأضاف: "أرسلت قائمة المدعوين لهاني شاكر لكي يتأكد من عدم دعوتي لهم، وللعلم أنا لا أعرف شكل حمو بيكا، حتى أدعوه لفرح ابنتي".

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية، بيانا تستنكر فيه استعانة الموسيقار هاني مهني بمؤدي المهرجانات حمو بيكا، في فرح ابنته الفنانة هنادي مهنا على الفنان أحمد خالد صالح.

وشددت النقابة، على أن حمو بيكا صدر ضده حكم قضائي بحبسه، لتجاوزه في حق مجلس نقابة المهن الموسيقية وأعضائها، مشيرة إلى أن المايسترو هاني مهنا رجل نقابي، وشغل منصب عضوية المجلس في فترة سابقة، كما شغل منصب رئيس اتحاد النقابات الفنية، ويعلم اللوائح والقوانين المنظمة للأمور الفنية في مصر.

وأبدى مجلس النقابة، اندهاشه من استعانة المايسترو هاني مهنا بحمو بيكا في فرح ابنته، الأمر الذي حفيظة عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، بعدما صدر قرار بمنعه من الغناء ثم قرار المحكمة بسجنه.ورصدت إدارة الشئون القانونية بنقابة الموسيقيين، ما قام به حمو بيكا، بعدما سب النقابة والعاملين بها، وهدد بحرق النقابة وضرب الأعضاء بعدما رفضت النقابة منحه التصريح بالغناء في حفل بمحافظة دمياط، وإبلاغ الجهات الأمنية بإيقاف الحفل وقدمت كل الأدلة الخاصة بالتجاوز في حق النقابة وخرق القانون للنيابة والمحكمة قبل صدور الحكم.

وأهابت نقابة المهن الموسيقية بجميع الجهات والأفراد، بضرورة الالتزام بتنفيذ القانون ومنع غير الأعضاء من العمل.