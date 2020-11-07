عمر كمال يحيي حفل الختام لـ مهرجان برايتون بالغردقة

أعرب المطرب عمر كمال، عن سعادته لاختياره لاحياء حفل ختام مهرجان برايتون الدولي مساء اليوم السبت، التي تحتضنه مدينة الغردقة في دورته الرابعة، وتقدمه الإعلامية مديحة عاشور.

ونشر عمر كمال، عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، صورة من داخل الطائرة، وهو يحلق إلى سماء مدينة الغردقة ودون كلمات "صباح الفل.. حفل الغردقة".

اختارت إدارة مهرجان برايتون الدولي، التي تحتضنه مدينة الغردقة المطرب عمر كمال، لإحياء حفل ختام المهرجان اليوم، وذلك فى احتفال كرنفالي كبير، يضم العديد من الفعاليات الفنية وتقدمه الإعلامية مديحة عاشور، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة.

وأعربت الإعلامية مديحة عاشور في تصريحات لها، عن سعادتها لاختيارها لتقديم فعاليات مهرجان برايتون الدولي، مؤكدة أنها ليست المرة الأولى التي تقدم فيها فعاليات المهرجان، ويشارك فى المهرجان، نماذج ناجحة من الشباب المصري، الذى نجح فى مواجهة تحديات سوق العمل واستطاع إثبات ذاته.

وتختتم اليوم، فعاليات مهرجان مهرجان برايتون الدولي والتى استضافته مدينة الغردقة في دورته الرابعة، بأحد الفنادق السياحية بمدينة الغردقة بحضور الفنان رضا حامد، وتقدمه الإعلامية مديحة عاشور، ويحي حفل الختام المطرب عمر كمال.

وأشار أحمد فراج رئيس المهرجان في تصريحات صحفية، إلى أن إختيار مدينة الغردقة لإقامة المهرجان، لما تمثله من واجهة سياحية، ما يسهم في تنشيط السياحة الداخلية، لافتا إلى أن المهرجان يقام في دورته الرابعة بمدينة الغردقة، حيث شارك فى المهرجان فى السنوات السابقة العديد من نجوم الرياضة والفن، مثل كابتن مجدى عبدالغنى والفنان علاء مرسى والفنان اسماعيل الليثى، والفنان طاهر أبو ليلة والفنان حسن الهلالى وغيرهم.

جدير بالذكر، استضافت الغردقة عدد من المهرجان والفعاليات الدولية، وكانت الغردقة استضافت فعاليات مهرجان الجونة في دورته الرابعة في 23 أكتوبر وحتى 31 أكتوبر السابق.