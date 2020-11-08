ناقد فني يعلن إصابة فايق عزب بمرض نادر: اسمه مارسا

مازال الفنان الكبير فايق عزب يعاني من الظروف الصحية التي تعرض لها وعلى إثرهاانتقل للعناية المركزة.

وكشف الناقد الفني مجدي الطيب الذي يرقد حاليا فى مستشفى العجوزة بسبب إصابته بفيروس كورونا، تفاصيل الأزمة الصحية لفايق عزب، والذي يزامله فى المستشفى.

وأوضح الطيب فى تغريدة له أن عزب يعاني من مرض نادر يسمي "مارسا" وهو مرض انتشر عام 2007، ولا يستجيب بسهولة للعلاج بالمضادات الحيوية.

واشار إلى أن المرض ينتقل عند دخول الأشخاص إلى المستشفى أو وحدات العلاجات المختلفة، كمراكز الغسيل الكلوي أو وحدات القلب.

وكان آخر ظهور تليفزيوني للفنان فايق عزب، يرجع إلى يونيو الماضي، ووقتها تحدث عن علاقته بالشيخ محمد متولي الشعراوي، وذلك خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية،وتحدث "عزب" في اللقاء عن علاقة الصداقة التي ربطته بالشيخ الشعراوي، فضلا عن الجلسات النقاشية العديدة التي جمعتهما، قائلا: "الشيخ الشعراوي شبه الفن بالسكينة، ممكن تقطع به الخيار والسلطة، وممكن تدبح بيها.. عشان كده العيب مش في الفن".

يذكر أن فايق عزب ممثل مصري، ولد بمدينة الإسماعيلية عام 1943، وعمل كرئيس لفرقة التمثيل، أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم الأولية، وانتقل "عزب" إلى القاهرة؛ ليستكمل رحلته الدراسية، والتحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، ونال كأس أحسن ممثل بالجامعة، وحقق احترافه الفني في مرحلة مبكرة.

وكان آخر أعمال الفنان فايق عزب، التى قدمها للجمهور، ظهوره فى مسلسل الضاهر، مع الفنان محمد فؤاد.