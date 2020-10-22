زوجة فايق عزب: حالته مستقرة بعد إجراء عملية في النخاع الشوكي

أكدت نادية عزب، زوجة الفنان الكبير فايق عزب، أن الفنان خضع لإجراء عملية جراحية في النخاع الشوكي منذ ستة أيام.

وقالت "نادية"، لـ"الوطن"، إن الفنان فايق عزب حاليا بغرفة عادية في المستشفى بعد إجرائه للعملية وخروجه من العناية المركزة، وبأن حالته الصحية مستقرة وهو تحت ملاحظة الأطباء للاطمئنان عليه.

وفي تصريحات سابقة قالت نادية، لـ "الوطن"، إن زوجها محتجز داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفي قبل إجرائه للعملية، ولكنه مدرك وواعٍ لما يحدث حوله، مضيفة أنه يعاني من انسداد تام في منطقة النخاع الشوكي، وكشفت أن زوجها لم يعانِ من أي متاعب صحية، ولكنه تعرض لإغماءة عند باب المنزل، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات، حيث تبين حاجته لجراحة سيجريها غداً الاثنين.

وكان آخر ظهور تليفزيوني للفنان فايق عزب، يرجع إلى يونيو الماضي، ووقتها تحدث عن علاقته بالشيخ محمد متولي الشعراوي، وذلك خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية،وتحدث "عزب" في اللقاء عن علاقة الصداقة التي ربطته بالشيخ الشعراوي، فضلا عن الجلسات النقاشية العديدة التي جمعتهما، قائلا: "الشيخ الشعراوي شبه الفن بالسكينة، ممكن تقطع به الخيار والسلطة، وممكن تدبح بيها.. عشان كده العيب مش في الفن".

وخلال اللقاء تحدث "عزب" عن الطاقة التي يمتلكها الفن من مبدعين ومخرجين ومؤلفين، ومدى تأثيره على الشعوب العربية، كما تحدث عن تعاونه مع الفنان الراحل أحمد زكي، مشيرا إلى أنه الإمبراطور شبهه دائمًا بـ"زكي رستم"، وكان رده وقتها: "كنت بقول لأحمد زكي ميقولش كده عشان ماحدش يغير مني".

يذكر أن فايق عزب ممثل مصري، ولد بمدينة الإسماعيلية عام 1943، وعمل كرئيس لفرقة التمثيل، أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم الأولية، وانتقل "عزب" إلى القاهرة؛ ليستكمل رحلته الدراسية، والتحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، ونال كأس أحسن ممثل بالجامعة، وحقق احترافه الفني في مرحلة مبكرة.

وكان آخر أعمال الفنان فايق عزب، التى قدمها للجمهور، ظهوره فى مسلسل الضاهر، مع الفنان محمد فؤاد.