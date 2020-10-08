نقابة المهن التمثيلية تدعم فايق عزب بعد دخوله معهد ناصر

قال منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، إن النقابة بجوار الفنان فايق عزب منذ دخوله معهد ناصر، قبل إجراء عملية جراحية بالنخاع الشوكي، وتقدم كافة التسهيلات من أجل شفائه.

وطالب عضو نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات لـ"الوطن" الجمهور بالدعاء لـ"عزب"، حتى يعود من جديد لعائلته الفنية.

يذكر أن الفنان فايق عزب تعرض لوعكة صحية، أدت إلى تسليك انسداد النخاع الشوكي، بعدما أظهرت إشعة الرنين المغناطيسي بعض المشكلات.

وكشفت زوجة الفنان، أنه لم يعانِ من أي متاعب صحية، ولكنه تعرض لإغماء عند باب المنزل، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات.

وكان آخر ظهور تلفزيوني للفنان فايق عزب، يرجع إلى يونيو الماضي، مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية.

وتحدث "عزب" عن علاقة الصداقة التي ربطته بالشيخ الشعراوي، فضلا عن الجلسات النقاشية العديدة التي جمعتهما، قائلا: "الشيخ الشعراوي شبه الفن بالسكينة، ممكن تقطع به الخيار والسلطة، وممكن تدبح بيها.. عشان كده العيب مش في الفن".

وأشار، إلى تعاونه مع الفنان الراحل أحمد زكي، مضيفًا أنه كان يشبهه دائمًا بـ"زكي رستم مصر"، وكان رده وقتها: "كنت بقول لأحمد زكي ميقولش كده عشان ماحدش يغير مني".

فايق عزب ممثل مصري، ولد بمدينة الإسماعيلية عام 1943، وعمل كرئيس لفرقة التمثيل خلال دراسته بمدرسة ابن حزم الأولية.

وانتقل "عزب" إلى القاهرة ليستكمل رحلته الدراسية، والتحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، ونال كأس أحسن ممثل بالجامعة، وحقق احترافه الفني في مرحلة مبكرة.

يذكر أن أخر أعمال أعمال الفنان فايق عزب مسلسل "الضاهر"، بطولة الفنان محمد فؤاد.