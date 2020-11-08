رحمة تدعم نشوى مصطفى بعد إصابتها بكورونا: حاسة بيكي

دعمت المطربة رحمة، الفنانة نشوى مصطفي في أزمتها بشأن فيروس كورونا، مطالبة من الجمهور الدعاء لها عبر حسابها بموقع التوصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتبت: "يا حبيبتي يا نشوي يا حبيبتي قلبي عندك وحاسة أوي أوي بيكي، لأنه عن تجربة قاسيه 3 شهور".

وأضافت: "مكالمتها مع وائل الإبراشي فكرتني بالمآساه اللي عشتها أنا وأسرتي بالكامل، أرجوكم التزموا بالكمامة والتباعد أرجوكم، النزول للضرورة القصوى، ده مش بيتشاف بالعين ولا بيتحس ولا أي إنذار.. ده في الهواء".

وكانت صرحت الفنانة نشوى مصطفى، في أول مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" بالقناة الأولى، بعد إصابتها بكورونا: "أنا عرفت إن عندي كورونا يوم التلات اللي فات، وكان عندي أعراض من يوم الخميس اللي قبله، وكنت فاكراها برد عادي، وابتديت أخد مسكنات خفيفة ومخفضات حرارة، وكانت الأمور ماشية والحياة ابتدت تنط جدا، يوم الاتنين حسيت بألم لا يحتمله بشر في جسمي كله وفي صدري".

وأضافت: "بعدين أولادي جابولي دكتور في البيت، وطلب آشعة مقطعية، ونزلنا عملناها، واكتشفنا يوم التلات أنها كورونا، والدكتور كتب لي برتوكول علاج معملش حاجة، ابتديت أتعب أكتر وجابوا لي دكتور تاني كتب لي علاج جديد، ومعملش حاجة برضه".

وتابعت نشوى: "ابتديت أتعب أكتر وابتدى وشي يزرق وشفايفي تزرق ومبقتش قادرة أتنفس ولا أخد نفسي، ونزلوا يلفوا على مستشفيات، وكلهم رفضوا وقالوا مبناخدش كورونا، وابنى كلم شكاوى رئاسة الوزراء، واتصل قالهم والدتي حالتها صعبة وعندها كورونا، وبنتى اتصلت بـ105 وقالت لهم أمي بتموت وعندها كورونا، والاتنين سألوهم عن الرقم القومي والسن، وسألوا نبعت عربية إسعاف ولا توصلوها، قولنا عربية إسعاف".