المطربة رحمة لـ"الوطن": الحمدلله بدأت اتحسن بسيط

أكدت المطربة رحمة، أنها بدأت في التحسن البسيط، بعد أن تدهورت حالتها الفترة الماضية.

وقالت رحمة لـ"الوطن"، الحمدلله بتحسن بسيط جدا، ومازلت تعبانة، أتمنى أن أرجع لحالتي الطبيعية.

وكانت رحمة منذ أسبوع، أعلنت إيجابية المسحة الثانية لها، وكتبت رحمة: "نتيجة المسحة الثانية والتحاليل والمقطعية لسه إيجابي، والرئتين تأثروا أنا وأختي للأسف، الحمد لله على كل حال".

وأضافت: "أما عن أمي دخلت مستشفى وفي تحسن بسيط.. والله وحده خير حافظ وهو الشافي".

وتابعت: "أما عن باقي اخوتي فالله الحمد كلهم تعافوا تماما ونتيجة المسحات لهم سلبية وأنا وأختي مازلنا مصابين لأن الفيروس نزل على الرئتين".