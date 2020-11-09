لو عندك مشروع تكنولوجي.. 3 حاضنات أعمال توفر لك دعما ماديا وفنيا ومقرا

التكنولوجيا هي عصب الحياة اليوم، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19، لذا إذا كان لديك خطة عمل ونموذج مبدئي لمشروع تكنولوجي، وتبحث عن طريقة للتمويل بعيدًا عن المؤسسات المصرفية، فأنت تبحث عن ما يعرف باسم "حاضنات الأعمال".

وتستعرض "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها، أبرز حاضنات الأعمال، التي تدعم رواد الأعمال المبتدئين، ماديًا وفنيًا على النحو التالي:

ما هي حاضنات الأعمال؟

حاضنات الأعمال هي مؤسسات تدعم المشاريع الناشئة خاصة غير التقليدية، حيث تقدم الدعم الفني والمادي، وبعض التدريبات لتطوير المشروع، وبعضها يوفر مقر مؤقت، ودعم موارد بشرية.

مسرعة أعمال فلات 6 لابز

تعمل هذه الحاضنة على احتضان المشاريع الناشئة في بداياتها الحرجة، وتشجيع رواد الأعمال في المراحل الأولى، وتستقبل من 8 إلى 10 مشاريع في الدورة الواحدة التي تستمر 4 أشهر متتالية، يبدأ خلالها رائد الأعمال المبتدئ في إعداد النموذج الأولي للشركة وتطوير العمل وكسب العملاء.

وتقدم الحاضنة دعمًا عبارة عن مبلغ لدعم المشروع يتراوح ما بين 15 إلى 20 ألف جنيه، مقابل الحصول على أسهم في الشركة، فضلًا عن الخدمات التوجيهية من متخصصين والإرشاد التقني، وخدمات إدارة الموارد البشرية والدعم القانوني، ودورات تدربيه يقدمها خبراء الصناعة.

مركز الإبداع التكنولوجي وزيادة الإعمال "TIEC"

هو أحد المراكز الحكومية ويقع في القرية الذكية، وبدأ العمل منذ 9 سنوات، ويهدف إلى تعزيز الإبداع وريادة الأعمال في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا لدعم الاقتصاد المصري، وفقًا للموقع الرسمي للحاضنة.

يقوم المركز باحتضان الأعمال الناشئة لمدة عام، يقدم خلالها عدد من الخدمات العينية، والاستشارية والتسويقية وتصل قيمة الدعم المادي الذي يقدمه حوالى 10 آلاف دولاب أي ما يعادل 160 ألف جنيه، بالإضافة إلى توفير البرامج الأساسية وأجهزة الحاسب الآلي التي يحتاجها المشروع خلال فترة الاحتضان، فضلا عن وجود مرشدين وفنيين ومتخصصين، كما يمكن توفير مقر مؤقت مجهز بالأثاث الأساسي والانترنت لأصحاب المشروع.

حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية AUC Venture Lab

تعمل هذه الحاضنة على تمكين الشركات الناشئة على الاستفادة من إمكانيات الجامعة الأمريكية، من خلال توفير البيئة الابتكارية، ورأس المال الفكري، والمرافق فائقة التركيز، فضلا عن توافر شبكة البيانات والمعلومات، بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس.

وتنظم الحاضنة دورتين سنويًا، يشارك في كل دورة 10 شركات ناشئة، ويتم توفير كل الإمكانيات لتطوير المشروع لمدة 3 شهور، قبل الاحتضان، وفقًا لما نُشر بموقع الجامعة.

وتستمر فترة الاحتضان لمدة عام، ويحصل المشروع على الآتي على تمويل تأسيسي بقيمة 1100 دولار، وتوفير مساحة داخل الجامعة للعمل، وتقديم دورات تدريبية على الأعمال الناجحة، فضلا عن توفير خدمات المواد البشري، التوظيف، والوصول إلى المكتبات الجامعة والمختبرات والمعامل.