ندوتان في "اقتصاد القاهرة" للتوعية بثقافة ريادة الأعمال

نظمت حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عددا من الندوات عبر الفيديو كونفرانس، لدعم جهود الدولة في مجال التوعية بثقافة ريادة الأعمال والمساهمة في تشجيع الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة والخاصة والناشئة.

وتناولت الندوة الأولى حلقة نقاشية حول الامتيازات التي تضمنها القانون 152 لأصحاب المشروعات الصغيرة والناشئة، وناقشت الندوة الثانية دور الذكاء الاصطناعي في تسهيل الحياة على المواطنين وإمكانية تعزيز استغلاله لدعم تجارب رواد الأعمال من أصحاب المشروعات الناشئة.

وقالت الدكتورة هبة مدحت زكي، الرئيس التنفيذي للحاضنة، إنّ الحاضنة تعمل على المساهمة في تحقيق التوعية لرواد الأعمال من أصحاب المشروعات الناشئة، سواء المقبولين في دورات الاحتضان المختلفة، أو من متابعي صفحة الحاضنة على وسائل التواصل الاجتماعي، بغرض الوصول لأكبر شريحة ممكنة من الشباب لتعزيز الاستفادة من الخبرات والمعلومات المطروحة في فعاليات الحاضنة المختلفة.

وأكدت هبة، أنّ الحاضنة حريصة على التوسع في تنظيم الفعاليات إلكترونيًا للاستفادة من التطور التكنولوجي، والمساهمة في توعية أكبر عدد من الأشخاص المهتمين بمجال ريادة الأعمال، ودعمًا للتفاعل بين الشباب وأصحاب الخبرات في المجالات المختلفة، والمتصلة بريادة الأعمال، والتي تأتي استكمالًا للدور الذي تلعبه الحاضنة بشكل مباشر في دعم المقبولين بدورات الاحتضان التي تُطلقها على مدار العام، والتي توفر الدعم الفني واللوجستي والإرشادي والمادي لعدد من أصحاب المشروعات الناشئة في المجالات المختلفة.

كما نظمت الحاضنة، ندوة عن دور الذكاء الاصطناعي في مواجهة الجائحة للدكتور حازم شاتيلا، والتي ناقشت خلالها الدور الكبير للذكاء الاصطناعي في مكافحة فيروس كورونا المستجد ومساعدة الناس في التأقلم والتعايش مع الوضع الجديد، إضافة إلى أحدث الاكتشافات الجديدة في هذا المجال.