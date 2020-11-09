7 رسائل من الصحة لأولياء الأمور بشأن فيروس كورونا

وجهت وزارة الصحة والسكان عددًا من النصائح مجددًا إلى أولياء الأمور لحماية الطلاب خلال العام الدراسي، تزامنا مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وتستعرض "الوطن" في نقاط هذه النصائح:

- عدم الانسياق وراء الشائعات والحصول عليها من المصادر الرسمية.

- عدم مشاركة الأدوات بين التلاميذ.

- تناول الأطعمة المفيدة والحرص على ممارسة التمرينات الرياضية بالمنزل.

- ارتداء الكمامات والتخلص منها بشكل آمن.

- التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن مترين.

- غسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

- عدم تناول الأطعمة من الباعة الجائلين في الشارع.

وأشارت الوزارة إلى امتلاك برنامج تفاعلي يتم من خلاله تحديد الإصابات ورصد دقيق للمخالطين من خلال خرائط تفاعلية وخريطة للمخالطين، لمعرفة مؤشرات الإصابات في مصر، مضيفة أن ٦٥٪؜ من الإصابات تتمثل في غير العاملين والمتواجدين في الأماكن المغلقة لفترات طويلة، في حين أن الفلاح، والسائق، والعامل الذين يعملون في الأماكن المفتوحة هم أقل عرضة للإصابة بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة إن الأنشطة اليومية للمواطنين من حيث احتمالية التعرض للإصابة بالفيروس تنقسم إلى أنشطة منخفضة الخطورة مثل التمارين الرياضية في الأماكن المفتوحة، وأنشطة متوسطة الخطورة مثل التسوق حيث يكون التواجد في أماكن التسوق فترة زمنية قليلة، وأنشطة شديدة الخطورة وهي الأنشطة التي يتواجد بها عدد كبير من المواطنين في أماكن مغلقة لفترة طويلة مثل صالات المطاعم المزدحمة، والسينما، مشيرة إلى انخفاض معدل الإصابة بالأمراض المعدية بشكل عام في مصر ودول العالم نتيجة الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدول ضد فيروس كورونا المستجد خلال ال ٤ أشهر الأخيرة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.