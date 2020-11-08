وزير الصحة الأسبق يحصد 190 صوتا في لجنة 56 بعابدين

انتهت اللجنة الفرعية رقم 56 بمدرسة نوربار الإعدادية التابعة لدائرة عابدين، من أعمال فرز أصوات الناخبين في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وأشارت أعمال الفرز إلى أن إجمالي عدد من أدلوا بأصواتهم على مدار يومين بلغ 431، فيما جاءت الأصوات الصحيحة 293، أما الأصوات الباطلة 138.

حاتم يحصد 190 صوتا وأبوحامد 18 صوتا وجرجس 50 صوتا

وأظهرت المؤشرات تقدم القائمة الوطنية من أجل مصر بحصولها على 305 صوت، وتليها قائمة تحالف المستقلين حصلت على 55 صوتًا.

وعلى مقاعد الفردي تقدم الدكتور أشرف حاتم مرشح حزب مستقبل وطن، بعد حصوله على 190 صوتا، والدكتور شيرين أحمد فؤاد على 35 صوتا، أما المرشح وليد جرجس حصل على 50 صوتًا، وأمير هلال على 44 صوتًا ومحمد أبو حامد على 18 صوتًَا.

وشهدت اللجنة الانتخابية الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، حيث تم توزيع الكحول الطبي والكمامة على المواطن قبل اصطفافه منتظرًا دوره قبل الإدلاء بصوته.

وتواجدت العلامات الفاصلة للمسافات الآمنة بين الناخبين أثناء التواجد في صفوف الناخبين ثم التأكد من الالتزام من ارتداء القناع وإعطائه مناديل معقمة، كما يتم قياس درجة حرارة المواطن للتأكد من صحته، ويختتم بمروره ببوابة التعقيم، قبل مباشرة حقه الانتخابي، بجانب إجراءات أمنية مشددة من رجال الشرطة.

وتشهد دائرة "عابدين" منافسة شرسة بين 10 مرشحين فرديين في انتخابات مجلس النواب، على مقعد واحد، من بينهم 5 ممثلين عن أحزاب سياسية وهم مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة الوطن، والحركة الوطنية، والتحالف الشعبي، بينما دخل الماراثون 5 مستقلين.

ويتنافس الدكتور شيرين أحمد فؤاد، مرشح حزب حماة الوطن، على رمز التاج، أما النائب الحالي محمد أبو حامد، يخوض الانتخابات للمرة الثانية على نفس المقعد، ممثلا عن حزب الشعب الجمهوري، حاملا رمز الصاروخ.