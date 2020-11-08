الصحة العالمية: فيروس كورونا لم يتحور حتى الآن

أكد الدكتورعبد الناصر مدير وحدة التأهب لمخاطر العدوى، بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، عدم تحور في فيروس كورونا .

وأضاف عبدالناصر، في تصريحات صحفية له، أن هناك تشابها في بعض أعراض الإنفلونزا الموسمية والكورونا ويتم اكتشاف المرض بالفحص، لافتا إلى أن هناك احتمالية لإصابة الشخص بالإنفلونزا الموسمية والكورونا.

وأشار إلى أن كلا الفيروسين يسببان اعراض تنفسية حادة ولكن الكورونا أخطر من الإنفلونزا، لافتا إلى أن مصل الإنفلونزا لا يحمى من الإصابة بكورونا ولكن لتخفيف الأعباء التي قد تقع على المنظومة الصحية.

وقالت وزارة الصحة إن الأنشطة اليومية للمواطنين من حيث احتمالية التعرض للإصابة بالفيروس تنقسم إلى أنشطة منخفضة الخطورة مثل التمارين الرياضية في الأماكن المفتوحة، وأنشطة متوسطة الخطورة مثل التسوق حيث يكون التواجد في أماكن التسوق فترة زمنية قليلة، وأنشطة شديدة الخطورة وهي الأنشطة التي يتواجد بها عدد كبير من المواطنين في أماكن مغلقة لفترة طويلة مثل صالات المطاعم المزدحمة، والسينما، مشيرة إلى انخفاض معدل الإصابة بالأمراض المعدية بشكل عام في مصر ودول العالم نتيجة الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدول ضد فيروس كورونا المستجد خلال الـ4 أشهر الأخيرة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف