رئيس لجنة كورونا: نحتاج إلى 2400 مشارك آخر للانتهاء من "تجارب اللقاح"

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، إن المنظومة الحالية في الوزارة مستعدة لأي تطورات لجائحة فيروس كورونا خاصة الموجة الثانية، وأن هناك مستشفيات وأجهزة تشخيص وأطباء مدربين على أكمل وجه، فضلًا عن برتوكول علاجي، كما تم العمل على تطوير البنية التحتية للمستشفيات.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، أنه تم إمداد المستشفيات بشبكات أكسجين، وأجهزة أشعة مقطعية حديثة، كما أنه تم الانتهاء من نصف الدراسة الخاصة باللقاح الخاصة بكورونا بالتنسيق مع الصين، حيث تقدم 3000 متطوع للتجارب السريرية.

وتابع: "دول يعتبروا نصف المجموعة اللي المفروض تشارك معانا في الدراسة حتى الآن والنتائج جيدة جدا ، لم تظهر نتائج نهائية ولكن المؤشرات البدائية مبشرة جدا، وسيتم العمل على الانتهاء من الدراسة في 2020"، مناشدًا المواطنين بالمشاركة في هذه التجربة، حيث أن الوزارة في حاجة لـ 2400 مشارك أيضًا كي تنتهي من تلك الدراسة.

وأوضح أنه يجب أن يكون المتطوع سليمًا ولم يتعرض لفيروس كورونا من قبل، ويتم إعطاء اللقاح حتى يحمي نفسه من الوباء، فالدواء يُعد شافي بينما اللقاح واقي".