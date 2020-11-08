"نصولي": الإفصاح عن لقاح جديد ضد كورونا خلال شهر

قال الدكتور طلال نصولي، مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة، إن كافة الدول تعاني من تفشي فيروس كورونا في جائحته الثانية، ويجب على الجميع الالتزام بالتهوية الجيدة للأماكن المغلقة وعدم المكوث فيها لفترات طويلة.

وأضاف "نصولي"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن من يلتقط الفيروس من شخص مصاب لا يظهر عليه أعراض الإصابة، كونه في مراحل الحضانة الأولى، موضحًا أنه يجب على الجميع ارتداء الكمامات بشكل دائم ودوري، موضحًا أنه وفي التطوير الجديد للفيروس أصبح يصل إلى الخلايا بشكل أسرع ويصيبها، ولهذا السبب يجب على الكافة عدم التهاون في الإجراءات الاحترازية.

وأكد، أن 80% من المواطنين الذين يلجأ الأطباء معهم إلى وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي يتوفون، لافتًا إلى أن أهم علاج وقائي هو ارتداء الكمامات وأخذ الاحتياطات وعدم السماح بالتجمعات أو التواجد فيها، مشيرًا إلى أن من تعرض للإصابة بفيروس كورونا مرة ثانية لا يتجاوز الـ2%، وقبل الإصابة بالفيروس يجب ارتداء الكمامات كونها الواقي الهام والرئيسي في مرحلة قبل الإصابة به: "أهم شئ أنه ما يتضربش بيه أول مرة".

وتابع: "حبه الإسبرين يوميا تخفف نسبة الدخول للمستشفيات أو التنفس الاصطناعي والوفاة، الدراسة اتعملت على الأسبرين 81 ملي جرام، ويجب على الأشخاص مراجعة الطبيب حيث أنه وفي حال كانوا يعانوا من قرحة المعده أو لديهم حساسية لا يجوز لهم أخذ تلك الأسبرين".

واختتم مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة: "البلدان اللي نجحوا كان بس بسبب ارتدائهم للكمامات وعدم تخليهم عنها، حتى ذهب الفيروس من عندهم مثل الصين وكوريا واليابان ونيوزيلاندا وتيوان، وفي غضون 4 أسابيع سيتم الإفصاح عن لقاح جديد ضد الفيروس، ومر بالمرحلة الثالثة من التجارب، إلا إذا صار شيء جديد".