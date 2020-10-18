رئيس قسم الباطنة بجامعة عين شمس: زيادة المناعة تصيب ببعض الأمراض

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة العامة بجامعة عين شمس، إن المناعة هي حائط الصد المهم لكي لا يحدث أمراض للجسم، ولكن يجب أن تكون متوازنة وليست مرتفعة أو منخفضة، لأنه لو انخفضت سيصاب الإنسان بأمراض مثل الأورام، وإذا زادت يصاب الإنسان بأمراض مثل الحساسية.

وأضاف "عقبة"، في لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن هناك أنماط حياتية مهمة، مثل استنشاق هواء نظيف، وتناول الفيتامينات بنسب متوازنة، وممارسة الرياضة، والابتعاد عن التدخين والعادات السيئة، موضحا أن هذا ما يحسن المناعة ويجعلها متوازنة.

وتابع رئيس قسم الباطنة والمناعة العامة بجامعة عين شمس، أن المسألة ليست تغذية فقط، ولكن يجب أن يحصل الإنسان على كل الفيتامينات الأساسية، أما المكملات الغذائية، فإن الأطباء يصفونها لمن يعاني من نقص الفيتامينات.

ولفت إلى أن بعض الفيتامينات تذوب في الماء، وأخرى تذوب في الدهون، والأخيرة إذا حصل عليها الإنسان بنسبة زائدة سيتعرض لمشكلة صحية، مشددا على أن التفريط في تعاطيها ليس له أي ضرورة بالمرة، موضحا أن ما يفعله أولياء الأمور من إعطاء أطفالهم فيتامينات هو أمر "غلط".

وشدد "عقبة"، على أن مصل الإنفلونزا مهم جدا في التوقيت الذي نعيشه الآن، لأنه يقلل فرص الإصابة بالإنفلونزا، لافتا إلى أن العالم كله الآن ما زال في الموجة الأولى من فيروس كورونا، حيث يعاني من زيادة الإصابات ولكن لم يحدث أي تغيير في شدة الإصابة أو الفيروس، وإذا حدث في موجات أخرى، فإن السبب الرئيسي سيكون التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأوضح أن الهرم السكاني في مصر به شباب أكثر، وبالتالي لا تحدث إصابات شديدة ووفيات مثل باقي العالم، موجها نصيحة للأمهات بالتزامن مع عودة المدارس، بأن مفتاح النجاح هو التباعد، والتطهير، وارتداء الكمامة.