أديب بعد فرز 5 لجان بميت غمر: رئيس الزمالك المعزول خارج السباق

قال الإعلامي عمرو أديب، إن اللجان الانتخابية في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب أغلقت أبوابها منذ ساعة ونصف تقريبًا وبدأت عملية فرز الأصوات، موضحًا أن دائرة ميت غمر في محافظة الدقهلية ساخنة للغاية، حيث يوجد بها صراع يقترب من صراع الأهلي والزمالك، أي صراع جماهيري، ويجب أن نكون دقيقين في عرض النتائج.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "MBC مصر"، أن النتائج في هذه الدائرة حتى الآن غير دالة وغير معبرة، ويجب أن نتعلم كثيرًا من الإعلام الذي كان يُغطي الانتخابات الأمريكية، "كان أول يوم أبو حنان كسب اللي هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي النهاية أبوعنتر اللي هو جو بايدن كسب".

وتابع: "بعد فرز أكثر من 4 أو 5 لجان تم النظر في نتائجها، ليس بينها رئيس الزمالك المعزول فائزا، إحنا قدامنا لجان كتيرة لسة باقية، هذه ليست نتيجة، بل تُعد نتائج اولية، حتى دي متعتبرش أولية، مرتضى منصور خارج السباق في اللجان التي فرزت، وهناك ترتيب آخر لأعضاء آخرين".

وأوضح أن المرحلة الثانية شهدت اقبالا كبيرا في أغلب الدوائر، "أغلب دوائر القاهرة والشرقية وشمال وجنوب سيناء ، إقبالا كبيرا جدا وأيضًا في ميت غمر، العديد من اللجان الورق كتير فيها، إحنا نبص لشكل الصندوق، فيه إقبال أظن وليست معلومة المرحلة الثانية ممكن يكونوا فيه إقبال أكبر، فيه منافسة وهي دي الديمقراطية عندما يكون هناك ندية منافسة".