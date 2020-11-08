عيد يحصد 75 صوتا وعبيد 72 ومازن 71 في لجنة مدرسة صلاح سالم بالسويس 

أعلنت اللجنة الفرعية رقم 35 بمدرسة صلاح سالم بمحافظة السويس عقب انتهاء التصويت خلال يومي الانتخابات البرلمانية ضمن المرحلة الثانية والتي تضم 13 محافظة.

وحصل اللواء حسن عيد مرشح فردى عن حزب مستقبل وطن 75 صوتا وجمال عبيد مرشح الشعب الجمهورى 72 صوتا وجلال مازن 71 وعماد خاطر 36 ومحمد جميل 51 صوتا.

ويبلغ إجمالي من له حق التصويت 2858 صوتا وعدد الناخبين من أدلى بصوتهم 527 و عدد الأصوات الباطلة 125 وعدد الأصوات الصحيحة 402 صوتا.