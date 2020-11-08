760 ألف و827 ناخبا أدلوا بأصواتهم في انتخابات النواب بكفر الشيخ

أعلن مصدر مسئول في غرفة العمليات المركزية لمتابعة انتخابات مجلس النواب في ديوان عام محافظة كفر الشيخ، أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في مختلف الدوائر الانتخابية بالمحافظة، والبالغ عددها 4 دوائر، بلغ 760 ألف و827 ناخباً على مدار يومي السبت والأحد.

وأضاف المصدر، في تصريحات له، قبل قليل، أن الدائرة الأولى وتضم كفر الشيخ، وقلين جاءت في المقدمة، ثم الدائرة الثالثة وتضم بيلا والحامل وبلطيم، ثم الدائرة الرابعة دسوق وفوة ومطوبس، ثم الدائرة الثانية وتضم سيدي سالم والرياض، مؤكدًا أن مسؤولي الوحدات المحلية، بالتنسيق مع اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات، يقومون بحصر عدد من أدلوا بأصواتهم، ثم إبلاغها لغرفة العمليات الفرعية بالمدن، ثم تستقبلها غرفة العمليات المركزية.

أظهرت المؤشرات الأولية لفرز أصوات الناخبين في عدد من الدوائر بمحافظة كفر الشيخ، تقدم مرشحي حزب "مستقبل وطن" على منافسيهم في السباق على المقاعد الفردية، وتقدم "القائمة الوطنية من أجل مصر"، في الصراع على المقاعد المخصصة لنظام القائمة.

ففي اللجنة الفرعية رقم 52 بمدرسة "وتيرة" الإعدادية، ضمن الدائرة الثالثة، ومقرها الحامول، والتي تضم مراكز الحامول وبيلا والبرلس، حصول مرشحي حزب "مستقبل وطن" على أعلى الأصوات، ويبلغ عدد الناخبين المقيدين في اللجنة 1142 ناخباً، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة في القوائم 544 صوتاً لـ"القائمة الوطنية من أجل مصر"، و302 صوتاً لقائمة "تحالف المستقلين"، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة في نظام القوائم 295 صوتاً، وعدد الأصوات الباطلة بنظام الفردي 26 صوتاً.

وفي نفس الدائرة، أظهرت مؤشرات الفرز في لجنة "روس الفرخ"، تقدم "فؤاد عبد الدايم"، مرشح حزب "مستقبل وطن"، بحصوله على 1319 صوتاً، مقابل 379 صوتاً للمرشح "أيمن عبدالله"، و251 صوتاً للمرشح "صبح أبو المجد"، و212 صوتاً للمرشح "عزت عبد الرحمن".

كما أظهرت المؤشرات الأولية لفرز أصوات الناخبين في اللجنة رقم 70 بالحامول، حصول "عصام عبدالغفار"، مرشح حزب "مستقبل وطن"، بحصوله على 377 صوتاً، يليه المرشح المستقل "محمد زكي"، بـ241 صوتاً.

وفي لجنة قرية "الرغامة"، التابعة لمركز الرياض، بالدائرة الثانية، أظهرت المؤشرات الأولية لأعمال الفرز، حصول القائمة الوطنية، رمز "كليوباترا"، على 615 صوتاً، مقابل 420 صوتاً لقائمة "تحالف المستقلين"، رمز "الثعلب".

وأظهرت النتائج الأولية للفرز بلجنة مدرسة دسوق الرسمية للغات، بالدائرة الرابعة، والتي تضم مراكز دسوق وفوه ومطوبس، تقدم "القائمة الوطنية"، بحصولها على 370 صوتاً، مقابل 266 صوتاً لقائمة المستقلين.