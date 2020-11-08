مؤتمر الإعلام العربي يوصي بالإسراع في إصدار قانون حرية تداول المعلومات

اختتم اليوم المؤتمر العلمي الدولي الأول فعالياته والذي عقدته كلية الإعلام بجامعة بني سويف بعنوان "الإعلام العربي في ظل المنافسة الرقمية وحروب الأجيال" على مدار يومين بدار الأوبرا المصرية.

وعقب انتهاء الجلسة الختامية أعلن الدكتور عبد العزيز السيد، عميد كلية الإعلام بجامعة بني سويف ورئيس المؤتمر، التوصيات التي صدرت عنها جلسات المؤتمر ومنها :

- الإسراع في إصدار قانون حرية تداول المعلومات للصحفيين والإعلاميين.

- الاهتمام بدعم المؤسسات الرسمية وتطوير أدائها باعتبارها صمام أمان الأمن القومي.

- إطلاق منصات ترصد ما يتم نشره على التواصل الاجتماعي وتتعارض مع الهوية الثقافية.

-الاهتمام بتشكيل وعي الجمهور الثقافي والديني.

- تحديث المحتوى الرقمي للصفحات الرسمية للمؤسسات المختلفة وتدريب العنصر البشري.

- توسيع مجال عمل الدراسات الإعلامية لتناقش قضايا أكثر معاصرة وارتباطا بالفضاء الاتصالي.

-الاهتمام بدراسات الاتصال المؤسسي لتطوير أداء مؤسسات الدولة عبر تفعيل الأبحاث الخاصة بالإعلام الرقمي.

- الاهتمام بدراسات الذكاء الاصطناعي من خلال عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي تركز على هذه التطبيقات والتقنيات بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية.

- تشجيع الباحثين على دراسات الإعلان الرقمي واستحداث أدوات بحثية.

- توعية الجمهور بترشيد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وضرورة مراجعة الاستخدام المتزايد الذي وصل لحد الادمان الرقمي.

التوصيات طالبت بتفعيل أبحاث الإعلام الرقمي واستحداث أدوات بحثية

وناقش مؤتمر الإعلام العربي في ظل المنافسة الرقمية وحروب الأجيال الذي عقدته كلية الإعلام بجامعة بني سويف، في جلسته الخامسة والختامية باليوم الثاني موضوع الأمن القومي وحروب الأجيال وتأثيراتها في الإعلام العربي.

وضم المؤتمر الذي عقد على مدار يومين، 5 جلسات، الجلسة الأولى عن التأثيرات المعرفية والسلوكي لبيئة الإعلام الرقمي على الجمهور، بينما تحدثت الجلسة الثانية عن تأثير أشكال الوسائل الرقمية على البنية المعلوماتية، وتناولت الجلسة الثالثة البنية الدلالية والسيميولوجية لخطاب الإعلام العربي في ظل التنافسية، أما الجلسة الرابعة فناقشت مستقبل الإعلام العربي في ظل التحولات الرقمية، وأخيرا الجلسة الخامسة عن الأمن القومي وحروب الأجيال وتأثيراتها في الإعلام العربي، ثم التوصيات والختام.