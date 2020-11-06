"إعلام بني سويف" تنظم مؤتمرها "الإعلام العربي في ظل المنافسة الرقمية وحروب الأجيال" غدا

تنظم كلية الإعلام بجامعة بني سويف مؤتمرها العلمي الدولي الأول، غدا السبت، بعنوان "الإعلام العربي في ظل المنافسة الرقمية وحروب الأجيال، رؤى واقعية وحروب مستقبلية" وذلك لمدة يومين بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، والدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، ورئيس المؤتمر الدكتور عبدالعزيز السيد، عميد كلية الإعلام بجامعة بني سويف، ومقرر المؤتمر الدكتورة أماني ألبرت، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

المؤتمر يشمل 5 جلسات على يومين.. ومسلم يتحدث في حلقة نقاشية عن الأخبار الزائفة

ثم تعقد حلقة نقاشية بعنوان "الشائعات والأخبار الزائفة في وسائل الإعلام وإدارة المزاج العام للجمهور، رؤى واقعية وحلول علمية"، ويدير الحلقة الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام والمستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، ويشارك فيها الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة "الوطن" ورئيس شبكة dmc.

كما يشارك في الحلقة النقاشية الدكتور سامي الشريف، عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة ووزير الإعلام المصري الأسبق، والدكتور محمد زين، أستاذ الصحافة وعميد المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا، والدكتور عبدالرحيم درويش، أستاذ الإذاعة والتليفزيون كلية الإعلام جامعة بني سويف، والدكتورة نهى عاطف العبد، أستاذ الإذاعة والتليفزيون كلية الإعلام جامعة بني سويف، والإعلامي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق، والدكتور ياسر عبدالعزيز الخبير الإعلامي والمدرب الدولي.

ويضم المؤتمر الذي يعقد على مدار يومين، 5 جلسات، الجلسة الأولى عن التأثيرات المعرفية والسلوكي لبيئة الإعلام الرقمي على الجمهور، بينما تتحدث الجلسة الثانية عن تأثير أشكال الوسائل الرقمية على البنية المعلوماتية، وتتناول الجلسة الثالثة البنية الدلالية والسيميولوجية لخطاب الإعلام العربي في ظل التنافسية، أما الجلسة الرابعة فتناقش مستقبل الإعلام العربي في ظل التحولات الرقمية، وأخيرا الجلسة الخامسة عن الأمن القومي وحروب الأجيال وتأثيراتها في الإعلام العربي، ثم التوصيات والختام.