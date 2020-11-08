294 صوتا للقائمة الوطنية و183 لنداء مصر بمدرسة القناة بالسويس
كتب:
سيد نون
11:42 م | الأحد 08 نوفمبر 2020
فرز الأصوات لجنة مدرسة القناة
أعلنت اللجنة الفرعية رقم 121 بمدرسة القناة بمحافظة السويس عقب انتهاء التصويت خلال يومى الانتخابات البرلمانية ضمن المرحلة الثانية والتى تضم 13 محافظة .
حصل الواء حسن عيد مرشح حزب مستقبل وطن على 167 صوتا وجلال مازن مرشح مستقل 109 وطارق متولي 106 عماد خاطر 72 صوت و طلعت خليل 36 وعبد الحميد كمال 68 صوت و جمال عبيد 88 صوتا.
بينما حصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على 294 صوت و قائمة نداء مصر 183 صوتا، ويبلغ اجمالى من له حق التصويت 3700 وبلغت الاصوات الصحيحة 622 و الأصوات الباطلة 400 صوت .