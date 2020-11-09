المؤشرات الأولية بعد فرز 5 لجان في ميت غمر.. "المعزول" يتذيل الترتيب

حصلت "الوطن" على مؤشرات الفرز الأولية داخل 5 لجان انتخابية بدائرة ميت غمر في محافظة الدقهلية، والتي أظهرت استمرار سقوط رئيس الزمالك المعزول وحصوله على أقل الأصوات، في انتخابات مجلس النواب.

في اللجنة 21 مدرسة كفر الشهيد حصل أبوزيد على 459، بدوي 424، راضي 201، الألفي 91، البحراوي 75، الشناوى 55، رئيس الزمالك المعزول 25.

وفي اللجنة 140 العزب 346، البحراوي 264، الألفي 240، راضي 118، رئيس الزمالك المعزول 74.

وفي اللجنة 155: العزب 460، البحراوي 341، أسامة راضي 148، والمعزول 32.

وفي لجنة كفر داود مطر، بدوي 429، الألفي 427، رئيس الزمالك المعزول 31، أسامة 142، هلال الشيخ 19

وفي لجنه سرنجا، حصل الألفي 317، محمود نصر 207، محمود عزب 67، رئيس الزمالك المعزول 21.