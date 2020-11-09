24 ساعة لـ"ترامب" بعد الهزيمة.. "جولف وصور مع عروس وتصريحات بالتزوير"

لم يبال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، الذي أعلن انتهاء ولايته، اهتماما بنتيجة الانتخابات، وهزيمته على يد منافسه الديمقراطي جو بايدن؛ إذ ظهر في أكثر من موقف غير مكترث بالهزيمة وخسارة كرسي البيت الأبيض، وكأنه يرفض التصديق أنه لم يصبح الرئيس وأن مدة ولايته انتهت.

ظهر "ترامب" في ملعب الجولف لليوم الثاني على التوالي، بعد هزيمته أمام "بايدن"، في ملعب "ستيرلينج" بالنادي الذي يمتلكه بفرجينيا، وهو ما حدث في أثناء فرز الأصوات أيضا، وإعلان وسائل الإعلام فوز المنافس.

كما أن دونالد ترامب ظهر في مقطع فيديو نشرته صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية، يرتدي ملابس رياضية، ويلتقط بعض الصور ومقاطع الفيديو مع عروس وصديقاتها، في نفس وقت إعلان هزيمته.

ودار بين الرئيس الأمريكي والعروس وأصدقائها حديثا، وظهر صوتهم في الفيديو وهم يشكرون "ترامب" ويعبرون عن حبهم له، وفي المقابل تمنى لهم حياة رائعة، وانتهى الحوار بينهم بهتافهم له والتصفيق، تعبيرا عن محبتهم له، وقت رحيله.

وبعد انتهاء يوم "ترامب" في ملعب الجولف، وقضاء 4 ساعات هناك، وإعلان فوز جو بايدن بالانتخابات، عاد الرئيس الأمريكي مجددا إلى البيت الأبيض كأنه لم يخسر، وعبر بموكبه أمام حشود تحتفل بهزيمته في الشارع، بحسب "سكاي نيوز".

وهاجم دونالد ترامب العملية الانتخابية، فور إعلان هزيمته، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وادعى أن هناك تزويرا بها؛ إذ قال إنه فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وحصل على 71 مليون صوتا قانونيًا: "لم يُسمح للمراقبين بالدخول إلى غرف العد، لقد فزت في الانتخابات، حصلت على 71.000.000 صوتا قانونيا".

وظهرت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي، في صورة بجواره، محاولة نصيحته بالاعتراف بالهزيمة، وقبول خسارة كرسي البيت الأبيض أمام الديمقراطي جو بايدن.

وفي خطوة أولى بالإعلان عن الهزيمة وتقبلها، عدل "ترامب" أمس بياناته الشخصية على حسابه بـ"تويتر"، من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الرئيس الـ45.

وعرضت "سكاي نيوز" مقطع فيديو يوضح مشاهد خروج موكب "ترامب" من البيت الأبيض، بعد إعلان فوز جو بايدن.