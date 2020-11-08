ترامب ينتهي من لعب الجولف ويعود إلى البيت الأبيض بعد إعلان فوز بايدن

عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعدما قضى اليوم في لعب الجولف، وذلك بعد ساعات على إعلان فوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، عابرًا في موكبه أمام حشود تحتفل في الشارع بهزيمته.

وقضى الرئيس الأمريكي الذي يؤكّد أنَّه فاز في الواقع في الانتخابات، أكثر من 4 ساعات داخل النادي الذي يملكه في ستيرلينج بولاية فيرجينيا حيث شوهد يلعب الجولف.

وبينما كان الأمريكيون، والملايين خارج الولايات المتحدة، يترقبون إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة المشتعلة، كان ترامب منشغلًا بين هاتفه، حيث يطلق التغريدات التي تهاجم سير العملية الانتخابية، وعصا الجولف، حيث يمارس رياضته المفضلة.

وقبيل إعلان هزيمته، من جانب أهم وسائل الإعلام الأمريكية، بدأ ترامب يومه بالتغريد حول تزوير الانتخابات، ثم ذهب في موكب إلى أحد منتجعات الجولف الخاصة به في ولاية فيرجينيا.

وكتب مراسل البيت الأبيض أنَّ الرئيس "ظهر في ستيرلينج بولاية فرجينيا مرتديًا قبعة بيضاء وسترة واقية وبنطالًا داكنًا وقميصًا وحذاءً يبدو مناسبًا للعب الجولف".

وكان حرص ترامب على لعب الجولف أثناء وجوده في منصبه مصدرًا للجدل المستمر، خاصة لأنَّه كان ينتقد بشكل متكرر سلفه باراك أوباما، بشأن عدد المرات التي يمارس فيها هذه الرياضة التي لا يلعبها سوى الأغنياء.