مؤشرات لجنة النصر في بورسعيد: مرشح "مستقبل وطن" يحصد أعلى الأصوات

أظهرت المؤشرات الأولية للجنة مدرسة النصر الثانوية بنين بالدائرة الأولى بورفؤاد والشرق والعرب والضواحي ببورسعيد عن حصول طارق حسن عمار من حزب مستقبل وطن على 201 صوت بينما طارق جاد 177 صوتا وأسامة عبد الرازق على 111 صوتا وطه الجمل على 91 صوتا وياسر البدرى فرغلى على 70 صوتا وسامي الرشيدي على 47 صوتا ومحمد نور على 36 صوتا واللواء مختار السنبارى على 36 صوتا ووليد قوطة على 32 صوتا.

وتجرى اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية إستكمال جمع عدد الاصوات التى تم فرزها باللجان الفرعية.

ويذكر أن أجمالى عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة ٩٨ مركزا بإجمالى عدد ١٧٢ لجنة فرعية وعدد ٥١٥ ألف و٧٩٠ ناخبا وناخبة، تضم الدائرة الاولي قسم اول وثاني بورفؤاد واحياء الشرق والعرب والضواحي باجمالي عدد الناخبين ٢٤٨٣٣٧ موزعين علي ٤٦ مركز انتخابي يضم ٩٠ لجنة ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة ٣٠ مرشح والدائرة الثانية تضم اقسام الجنوب ١و٢ وأحياء المناخ والزهور بإجمالي عدد الناخبين ٢٦٧٤٥٣ موزعين على ٥٢ مركز انتخابي يضم ٨٢ لجنة ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة ٢٠ مرشح.