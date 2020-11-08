المؤشرات الأولية للفرز بدائرة الحامول تظهر تقدم القائمة الوطنية

أظهرت المؤشرات الأولية لفرز أصوات الناخبين في اللجنة الفرعية رقم 52 بالدائرة الثالثة في محافظة كفر الشيخ، ومقرها الحامول، والتي تضم مراكز الحامول وبيلا والبرلس، حصول مرشحي حزب "مستقبل وطن" على أعلى الأصوات.

ويبلغ عدد الناخبين المقيدين في اللجنة 1142 ناخباً، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة في القوائم 544 صوتاً لـ"القائمة الوطنية من أجل مصر"، و302 صوتاً لقائمة "تحالف المستقلين"، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة في نظام القوائم 295 صوتاً، وعدد الأصوات الباطلة بنظام الفردي 26 صوتاً.

وأغلقت اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ أبوابها عقب انتهاء التصويت في انتخابات مجلس النواب، لتبدأ أعمال الفرز على الفور، حيث استقبلت 801 لجنة فرعية الناخبين على مدار يومين، وسط إجراءات احترازية مشددة، وتضم المحافظة 4 لجان عامة، و801 مركزاً انتخابياً، وسط تواجد مكثف من الشرطة، واتباع الإجراءات الاحترازية، وبدأت عملية الفرز في حضور مندوبي المرشحين.

وقال رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، ورئيس اللجنة العامة وغرفة تسيير انتخابات مجلس النواب بكفر الشيخ، إن اللجنة لم تتلق أي شكاوى تؤثر على سير الانتخابات، موضحاً أنه جرى استبدال قاضيين بسبب ارتفاع درجة حرارة أحدهما، ووفاة والدة الآخر.

وأضاف رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالمحافظة، أن عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في كفر الشيخ مليونان و350 ألف مواطن، مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية سواء باللجان أو بالمحكمة، لضمان سلامة الناخبين.