محمد صبحي يعيد ذكرياته مع سعاد نصر: بيننا كيميا حقيقية

قال الفنان محمد صبحي إن استمراره في التذكير عن الفنانة الراحلة سعاد نصر ليست فضيلة منه ولكن شيء طبيعي في مهنة التمثيل، "فرحتي إنها تلميذتي، راحت قدمت في المعهد وسقطت، وأنا خارج لقيت واحدة بتعيط بقولها مالك؟ فقالتلي تاني مرة أقدم في المعهد وأسقط، قولتلها شوفتك وانتي بتتمرني على السلم تعالي وأنا همرنك من غير فلوس".

وأضاف "صبحي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أنه كان يدرب 10 تلاميذ ويخوضون اختبارات المعهد، لافتا إلى أنه درس لسعاد في المعهد لمدة 4 سنوات، وبدأت العلاقة من هنا كزملاء، "فرحتي إن كانت نظرتي صح، وسعاد إنسانة عظيمة ومحرك داخل الوسط الفني".

وتابعت: "هناك كيميا بيني وبين تلميذتي سعاد نصر، والجمهور بيلاحظها، وبالرغم أن الفنانة عبلة كامل اشتركت معاها في عمل واحد لكنها كانت ملتزمة جدا وعلى خلق سلوكيا وماديا على المسرح وكنت بضحك معاها في المسرح ودي بردو الكيميا بيننا"، لافتا إلى أنه سينظم احتفالية يحضرها 105 من أعظم المبدعين والمخرجين والممثلين والمنتجين الذين تعاملوا معهم خلال مسيرته الفنية، مؤكدا أن الثقافة والفن هما المعول الذي يبني إنسانا مش يهدم الإنسان، وهذا في أيدينا، متمنيا أن يكون فيه انتماء للإبداع والفن.

وعلق على اختزال البعض مهرجان الجونة في فساتين الفنانات، قائلا: "كون إن فيه مهرجانات كتيرة في مصر ده شيء عظيم جدا، دة مكلف ومجهد، ودة بيبقى ضمن آليات المهرجان اللي بيبقى فيه الاستايلست ومصمم الملابس، المرات اللي فاتت كانت فساتين بس المرة دي كمان البدل ودي حاجة غريبة، ويجب أن يكون هناك توازن بين محتوى المهرجان وبين الإعلانات والملابس، وده الأهم عندي".

وعن تكريم أحد المخرجين الذين زاروا إسرائيل في المهرجان، قائلا إنه من ضمن الموقعين على بيان رفض التكريم، "مصر حاربت من أجل القضية الفلسطينية 4 حروب، ضحينا بأولادها كانوا تاج على رأسها وكمان عملت سلام مع إسرائيل أنا كنت شخصيا مش ضده لأنه سلام مقابل الأرض، وده تحتيها عشرين ألف خط، ولا يوجد رئيس يجبر شعبه على التطبيع وقالها الرئيس السادات ومبارك، الشعب المصري رافض تماما مع التطبيع، ومع ذلك فيه ناس مع التطبيع، وبلدنا فاهمة هي بتعمل إيه وقيادتنا بردو ".