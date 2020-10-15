محمد صبحي يرد على متابعة اتهمت "ونيس" بـ"التنمر": "قولي رأيك بفهم"

احتدم النقاش بين الفنان محمد صبحي، وبعض المتابعين له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد تعليق إحدى المتابعات التي أشارت إلى وجود "تنمر" داخل أحداث مسلسل عائلة ونيس.

وكتبت متابعة تدعى شيماء يوسف، قائلة: "المسلسل فعلًا جميل و قيم ولكن في حاجات مكانش لازم تتعرض مثل التنمر والسخرية من خلقة ربنا، زي طول المسلسل تريقة على عبلة و مسميها عبلة الهبلة وكذلك السخرية المستمرة من عبدالله وخليل القلة، إزاي إحنا المفروض نعلم أبناءنا عدم السخرية من الآخرين وطول المسلسل التريقة؟".

ورد الفنان محمد صبحي، قائلًا: "لأ وكمان تريقة علي شرف الدين وعز الدين وجهاد وهدى.. ياه معقولة المسلسل اللي كتبوه مفكروش في كل ده .. لا وتريقة علي يوسف في الشركة وعلي حريصة البخيلة.. وكمان ونيس بيتريق علي مايسة ومايسة تتريق علي ونيس.. وكلهم بيتريقوا علي الجد أبوالفضل".

وتابع: "مسلسل فعلًا على رأيك المحترم جدًا كله تريقة واللي شايفين فيه القيمة وإعجابهم بيه دول ما بيفهموش حسب رأيك، ابنتي راجعي نفسك وتأكدي إني درست فن الكتابة والإخراج ودرست أساليب التربية، ودرست كيف يكون النقد".

وأضاف محمد صبحي: "والمجتمع الذي نقدمه فيه الصالح والطالح ونماذج معيوبة وكيف نتعامل معها ولكن في النهاية رغم التريقة ونيس ومايسة يساعدونهم في كل شيء ويحتووهم مثل مساعدة عبلة وعبدالله للزواج وكذلك مساعدة خليل الشرير وكذلك حريصة البخيلة وهكذا نرجو أن نبدي رأينا بفهم".

ودافع متابع يحمل اسم محمود ربيع، عن اتهام المسلسل بـ"التنمر"، قائلًا: "بس أعتقد إنها رسالة برضو إنهم كده، آه بس بيفكروا يعني عبدالله هو اللي خلى ونيس ياخد حقه من خليل بالأسد وهو اللي خلاه يستقطع غرفة من شقته وفتحها مكتب اللي الشخص الكامل نفسه مفكرش فيها".

ورد عليه الفنان محمد صبحي، قائلاً: "شكرا لتعليقك وفهمك، اللي علقوا لمجرد اصطياد أخطاء في عمل اتدرس كويس وكان لازم في هذه الأسرة تقابل أنماط مثل هذه ولا ننسي مواقف الأسرة لمساعدة عبلة وعبد الله وخليل نفسه وذاقوا منهم الكثير.. شكرًا لوعيك".