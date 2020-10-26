تكريم الفنان محمد صبحي في حفل تخرج طلاب جامعة أسلسكا الدولية

وجهت الدكتورة نادية العارف رئيس جامعة أسلسكا، تحية إعزاز للراحل الغائب الحاضر الدكتور محمد الحناوي رئيس الجامعة السابق، وهو رائد الجامعة منذ عشرون عاما في مصر، مشيرة إلى أنه رغم كثرة العقبات، كان النجاح مسار إجباري للجامعة، موضحة أن الجامعة احتفلت أمس، بتخرج دفعة جديدة لأول جامعة أسست كفرع أجنبي في مصر، موجهة الشكر لأعضاء هيئة التدريس، وجميع العاملين.

جاء ذلك فى حفل تخرج دفعة جديدة من برنامج ماجستير ودكتوراه إدارة الأعمال بالجامعة، أقيم على مسرح الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة مساء اليوم.

وأشارت العارف، إلى أن عام 2020، فاجأنا بفيروس كورونا الذي حول الجامعات إلى الجيل الرابع، وتحول التعليم إلى منصات رقمية، مؤكده أن الجامعة طبقا نظام التعليم الهجين، تنفيذا لتوجهات وقررات الحكومة المصرية، ممثلة في المجلس الأعلى للجامعات، من خلال تقديم برنامج التعلم الإلكتروني، سواء على مستوى البكالوريوس أو الدراسات العليا.

ورحب الدكتور علي المليجي رئيس مجلس أمناء الجامعة، بالضيوف الأساتذة والخريجين وضيوف الشرف، مؤكدا على أهمية دور الشباب في تقدم الدول، حيث أنهم أحد أهم أعمدة التقدم والتطور، متمنيا التميز لجميع الخريجين والطلاب.

وأثناء الحفل، تم تكريم الفنان محمد صبحي، والكاتب الصحفي الإعلامي إبراهيم عيسى.

وعلى هامش التكريم، قال الفنان محمد صبحي، أنا سعيد بتواجدي اليوم في هذا الحفل الرائع، وبما أراه من طلاب يظهروا كم الاحترام للأساتذة، متمنيا للخريجين، أن يكونوا قيمة مضافة في المجتمع.

كما قال إبراهيم عيسى، أعتز بتكريمي من جامعة عريقة كجامعة أسلسكا، وسعدت بكلمات الخريجين التي تنم عن عمق علاقة الاحترام بينهم وبين أعضاء هيئة التدريس، مشيرا إلى أن ما يميز التكريم اليوم، هو مكان الصوت والضوء بالأهرامات تاريخ مصر.

وتابع عيسي: "أقول للطلبة، هذه أهرامات التاريخ، أصنعوا انتوا أهرامات المستقبل، واجعلوا أبو الهول ينطق، ليعلن أن مصر مازالت قادرة على التقدم والتطور".