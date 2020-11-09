حامد يحصد 219 صوتا و"الوطنية من أجل مصر" تتقدم في اللجنة 12 بحلوان

أسفرت نتائج الفرز في اللجنة رقم 12 ومقرها مدرسة الخلفاء الراشدين بمنطقة حدائق حلوان التابعة للدائرة رقم 19 بحلوان عن تقدم المرشح عن حزب مستقبل وطن، عبدالنعيم حامد بإجمالي أصوات 219 صوتا.

بينما جاء في المرتبة الثانية المرشح المستقل مصطفى دقدق بعدما حصل على إجمالي 196 صوتا، ويليه في المرتبة الثالثة المرشح عمار عبد الحميد وقد حصل على إجمالي 184 صوتا.

ومن ناحية أخرى تقدمت القائمة الوطنية من أجل مصر في نفس اللجنة بعدما حصلت على إجمالي عدد أصوات 503 صوت انتخابي ، بينما حصلت قائمة تحالف المستقلين على إجمالي عدد أصوات 172 صوتا انتخابيا.

ويبلغ عدد الناخبين المقيدين في اللجنة الفرعية رقم 12 بمدرسة الخلفاء الراشدين 6367، حضر منهم 943 ناخبا، وكان إجمالي الأصوات الصحيحة منها 686، بينما كان إجمالي عدد الأصوات الباطلة 257 صوت انتخابي.

ويتنافس في الدائرة رقم 19 بحلوان 57 مرشح فردي على 3 مقاعد، بينما انحصرت القوائم المنافسة على المقاعد الـ100 في قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا بين "القائمة الوطنية من أجل مصر" و"قائمة تحالف المستقلين".