رئيس "الشيوخ": "مستقبل وطن" حزب داعم للدولة ونتدخل لتصحيح بعض الأمور

قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن الحديث عن حزب الموالاة أو حزب الدولة يعد موروثا قديما، ففي فترات قديمة كان حزب الحكومة يُتهم أنه حتى الصندوق مسار شك، وفي السنوات الأخيرة ومع الإشراف القضائي للانتخابات أصبح على كل صندوق قاضٍ، حُسم هذا الأمر تماما.

وأضاف "عبدالرازق"، خلال حوار ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن حزب مستقبل وطن حزب داعم للدولة، وهذا ما نعلن عنه، وله شقان من المعنى، الأول أن الحزب يقف مع الدولة لكن هناك بعض الأمور يتدخل فيها الحزب لتصحيحها.

وأوضح أنه من المفارقات الغريبة التي كانت مفاجئة له أن أكثر حزب في البرلمان عدل مشروعات حكومية كان حزب مستقبل وطن، لافتا إلى أن الخوف من القول إن حزب مستقبل وطن حزب الحكومة أي ستنجحه الحكومة، "لما تقف معايا الحكومة كلها ومليش أرضية يبقى مش هنجح".

وأكد أن الحزب الذي ينافس الحزب القوي لا بد أن يكون حساباته دقيقة، "عندنا عشرات الأعضاء المعنيين بالوقوف ودعم رجل الحزب بتاعنا، بيشتغل معاه 50 أو 60 واحد، وأي واحد عاوز يدخل مستقل يجب أن يكون له حسابات أخرى"، لافتا إلى أن هناك أحزابا جديدة بدأت تظهر، ويكون لديها أعداد مشرفة.

وتابع: "شاءت الأقدار إن سواء الأداء الحكومي أو غيره في الفترة دي والإنجازات ماشية بإيجابية شديدة جدا، بحيث مفيش فرصة للتعارض أو الاصطدام، والأمور معظمها إيجابية، ولكن ذلك لا يمنع إن لو فيه أمور أخرى تراجعها".