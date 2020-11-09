الذهب يرتفع 4 جنيهات.. وخبير: توقعات بمزيد من الارتفاع

ارتفعت أسعار الذهب بقيمة 4 جنيهات، اليوم الاثنين، عقب استقرار دام يومين على التوالي في بداية تعاملات أسواق المال والبورصات العالمية.

وسجّل الذهب عيار 24 اليوم، محليًا نحو 988 جنيهًا، مقابل 984 جنيهًا، أمس، بينما سجل عيار 21 نحو 865 جنيهًا، وعيار 18 نحو 741 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب 6.923 جنيه.

وتوقع رجب حامد، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سبائك الكويت" لتجارة المعادن الثمينة، أنَّ سوق الذهب سياثراً بالتطورات العالمية والانتخابات الرئاسية، حيث ارتفعت قيمة الأونصة العالمية نهاية الأسبوع فوق 1950 دولارًا، وظهر إقبال على شراء الذهب الاستثماري مثل الكيلوات والسبائك عيار 24 والجنيهات عيار 21.

وتوقع "حامد" مزيدًا من الارتفاعات في الفترة المقبلة، وتجاوز الجرام عيار 24 حاجز الـ1000 جنيه، مؤكّداً أنَّ ذلك الأمر وارد لا محالة عاجلاً أو آجلاً، فأسعار اليوم مهما ارتفعت فإنّ مراكز شراء جيدة مقارنة بأسعار الفترة المقبلة.

وتابع: "الأسبوع الماضي ظهر ضعف في الإقبال على المشغولات الذهبية بكل عياراتها حيث وصل سعر الجرام 21 قيمة 852 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 18 قيمة 729 جنيهًا، في حين وصل الجرام 24 عند 970 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6816 جنيهًا".

وذكرت مجموعة "سبائك الكويت"، في تقريرها الأسبوعي، الصادر صباح اليوم، أنَّ الذهب حقق أعلى مستوى له منذ يوليو الماضي ملامسًا مستوى 1960 دولار، مدعومًا بعدة معطيات على رأسها الانتخابات الأمريكية، حيث ارتفعت الأونصة 100 دولار من قاع الأسبوع الماضي 1860 دولارًا.

وتوقع تقرير مجموعة "سبائك"، أنَّ يستمر الذهب في الصعود نحو توقعات المحللين فوق 2100 دولار، بعد ترجيح كفة جو بايدن والحزب الديمقراطي وهذا يعطي دافعًا أكبر نحو مزيد من التحفيز، متابعًا "معروف في الأسواق أن مزيد من التحفيز يعني مزيداً من ضعف الدولار واتجاه السيولة إلى الملاذات الآمنة تجدد إلى ارتفاع أونصة الذهب إلى 2000 دولار".

وأشار التقرير إلى أنَّ الذهب صعد مدعومًا بأسباب أخرى، على رأسها إبقاء الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير وتشجيع الفيدرالي بلسان رئيسه جيروم باول على الاستمرار في حزم التحفيز وتشجيع دعم الدولار، إلى جانب بيانات سوق العمل الأمريكي عن شهر أكتوبر التي كانت في صالح الدولار، ورغم هذا هبط الدولار "اندكس" تحت 92.50 مع أن بيانات البطالة ظهرت 6.9% أفضل من شهر سبتمبر التي كانت فوق 7.7% وعدد الوظائف المستحدثة 638 ألف وظيفة أكبر من التوقعات التي كانت تصب تحت 600 ألف وظيفة.

ولفت إلى أنَّ هذا الأمر أضعف الدولار لأن الأغلبية ليس لديها يقين ثابت بعودة الانتعاش الاقتصادي سريعة وشهية المخاطرة مختفية من الأسواق والحلول تتجه نحو اتجاه السيولة، وهذا الشعور زاد من الطلب على أونصة الذهب من قبل الصناديق الاستثمارية قبل الأفراد وارتفعت الأونصة من تحت حاجز 1900 دولار بداية الأسبوع لتلامس يوم الجمعة مستوى 1960 دولار للأونصة، ويمكن أن تصل أونصة الذهب في بداية الافتتاح يوم الاثنين، مع تأكّيد فوز جو بايدن بالانتخابات وزيادة حدة التوترات السياسية وعدم التسليم السلمي للسلطة من الرئيس دونالد ترامب و معها يمكن ان نرى الذهب مستقر فوق 2000 دولار.

وحول الفضة، ذكر التقرير أنَّها أنهت أسبوعها عند 25.60 دولار بعد أن هبطت 30 سنت من قمة أسعارها منذ 3 أسابيع، وتحركت الفضة الأسبوع الماضي بحدة مع كل التوترات الاقتصادية قبل السياسية وظهر بوضوح تأثير التداولات الإلكترونية على أونصة الفضة، لأنَّها حققت فرق تداول أكثر من 2 دولار ولازالت اونصة الفضة خارج توقعات المحللين لأنها بعيدة عن أسعارها السابقة التي حققتها عام 2011 بملامسة 49 دولار للأونصة، وهذا ما يؤكّد أنَّ الفضة تسير إلى كسر قمتها السابقة التي حققتها في أغسطس قرب مستوى 30 دولارًا.