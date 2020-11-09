مصرع طالبة بحبوب الغلال وغرق طفل في ترعة بسوهاج

لقيت طالبة مصرعها إثر تناولها بالخطأ، حبة تستخدم لحفظ الغلال بمنزلها بقرية المدمر دائرة مركز طما شمال سوهاج، ونقلت الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وأُخطرت النيابة العامة.

وفي واقعة أخرى، لقي طفل مصرعه غرقا، إثر سقوطه في الترعة الفاروقية بدائرة مركز ساقلته، وجرى انتشال الجثة ونقلها للمستشفى المركزي.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول "دعاء. ع. ا" (17 عاما)، طالبة وتقيم بناحية المدمر دائرة المركز، مصابة بضيق تنفس وقيئ مستمر، ادعاء تناول أقراص مجهولة، وتوفيت عقب وصولها.

وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال والدتها "عدلية. م. ا" (39 عاما)، ربة منزل وتقيم بذات الناحية، قررت تناول ابنتها المذكورة أقراص حفظ الغلال بالمنزل عن طريق الخطأ، ما نتج عنه إصابتها ووفاتها، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

كما ورد بلاغ لمركز شرطة ساقلته من الأهالي، بغرق طفل بترعة الفاروقية بناحية الجلاوية دائرة المركز، انتقل مأمور وضباط المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين غرق الطفل "خالد. هـ. ب" (6 أعوام)، ويقيم بذات الناحية، وجرى انتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي.

وبسؤال والدته "منال. س. س" (34 عاما)، ربة منزل وتقيم بذات الناحية، قررت بأنّه أثناء لهو نجلها المذكور على حافة الترعة المجاورة لمنزله، انزلقت قدميه وسقط بها، ما أدى لغرقه ووفاته، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية، مرجعا سبب الوفاة إلى اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.