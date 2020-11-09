"الصحة" تقدم خدمة طبية بالمجان لـ125 ألف مواطن خلال أكتوبر الماضي

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ125 ألفاً و663 مواطناً من خلال 133 قافلة طبية تمّ تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر أكتوبر الماضي.

تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 1065 عيادة، مشيراً إلى أنَّه تمّ إجراء 20 ألفاً و663 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 28 ألفاً و813 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى أنَّه تمّ تحويل 1599 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

ومن جهتها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أنَّ هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تمّ الكشف الطبي على 13 ألفاً و382 مواطناً بمحافظة أسوان، و5 آلاف و841 مواطناً بأسيوط، و6 آلاف و253 مواطناً بالإسكندرية، و1653 مواطناً بالإسماعيلية، و3 آلاف و351 مواطناً بالأقصر، و1459 مواطناً بالبحر الأحمر، و10 آلاف و303 مواطنين بالبحيرة، و5 آلاف و301 مواطن بالجيزة، و6 آلاف و244 مواطناً بالدقهلية، و922 مواطناً بالسويس، و4 آلاف و819 مواطناً بالشرقية، و1435 مواطناً بالغربية.

وقالت "الصادق" إنَّه تمّ تقديم الخدمة أيضًا لـ3924 مواطناً بالفيوم، و8 آلاف و983 مواطناً بالقاهرة، و2852 مواطناً بالقليوبية، و5 آلاف و638 مواطناً بالمنوفية، و6 آلاف و95 مواطناً بالمنيا، و3 آلاف و616 مواطناً بالوادي الجديد، و8 آلاف و922 مواطناً ببني سويف، و1632 مواطناً بجنوب سيناء، و6 آلاف و136 مواطناً بدمياط، و6 آلاف و322 مواطناً بسوهاج، و4 آلاف و87 مواطناً بقنا، و4 آلاف و325 مواطناً بكفر الشيخ، وأخيراً تمّ الكشف الطبي على 2168 مواطناً بمطروح