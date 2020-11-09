نتيجة انتخابات دائرة عابدين: فوز أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات دائرة عابدين نتائج فرز الأصوات الانتخابية في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وأكدت اللجنة أن 73 ألفا و567 إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، وإجمالي عدد الأصوات الباطلة من جميع اللجان 9009، وحصل الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ومرشح حزب مستقبل وطن، على 35 ألفا و605، فيما حصل الدكتور شيرين أحمد فؤاد مرشح حزب حماة الوطن، على 10472 صوتا، فيما حصل جوجس فوزي على 3302 صوت، أما أمير هلال عياد فقد حصل على 10895، فيما حصل الدكتور محمد أبو حامد مرشح حزب الشعب الجمهوري على 1752، فيما حصل اللواء عادل الطويل على 446 صوتا.

كما أعلن تقدم القائمة الوطنية من أجل مصر، على قائمة تحالف المستقلين.

وكانت قد أغلقت اللجان أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة مساء، بعد انتهاء المدة القانونية للتصويت.

وشهدت اللجان الانتخابية كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، حيث تم توزيع الكحول الطبي والكمامة على المواطن قبل اصطفافه منتظرًا دوره قبل الإدلاء بصوته.

كما تواجدت العلامات الفاصلة للمسافات الآمنة بين الناخبين أثناء التواجد في صفوف الناخبين ثم التأكد من الالتزام من ارتداء القناع وإعطائه مناديل معقمة، كما يتم قياس درجة حرارة المواطن للتأكد من صحته، ويختتم بمروره ببوابة التعقيم، قبل مباشرة حقه الانتخابي.

كما شهد محيط اللجان إجراءات أمنية مشددة من رجال الشرطة.

وكانت دائرة "عابدين" منافسة شرسة بين 10 مرشحين فرديين في انتخابات مجلس النواب، على مقعد واحد، من بينهم 5 ممثلين عن أحزاب سياسية وهم مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة الوطن، والحركة الوطنية، والتحالف الشعبي، بينما دخل الماراثون 5 مستقلين.

وتنافس الدكتور شيرين أحمد فؤاد، مرشح حزب حماة الوطن، على رمز التاج، أما النائب الحالي محمد أبو حامد، يخوض الانتخابات للمرة الثانية على نفس المقعد، ممثلا عن حزب الشعب الجمهوري، حاملا رمز الصاروخ.